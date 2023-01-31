CIA sosyalisti Erkan Baş, ABD malı lüks kazağıyla dalga konusu oldu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın giydiği ABD markası kazağın fiyatının yaklaşık 1500 TL olduğu görüldü.

Fakirlik edebiyatı ile tanınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş geçtiğimiz günlerde katıldığı bir radyo programında giydiği kazak ile gündemde…

Baş’ın kazağının ABD’li dünyaca ünlü giyim markası Tommy Hilfiger olduğu görüldü.

KAZAĞIN FİYATI 1500 TL

Kazağın Türkiye fiyatının yaklaşık 1500 lira olması dikkat çeken bir diğer başka detay oldu.

Kendisini ABD karşıtı ve sosyalist olarak tanımlayan Baş’ın kazağı sosyal medyada da gündem oldu.

SOSYALİST ERKAN BAŞ’A KAPİTALİST KAZAK’

Erkan Baş’ın yaklaşık bin 500 TL olan kazağı, ‘Sosyalist Erkan Baş’ın üstünde kapitalist kazak’ yorumlarına neden oldu.