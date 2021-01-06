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Dünya CIA saldırının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Dünya

CIA saldırının arkasındaki ülkeyi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal İstihbarat Birimi (CIA), Solarwind siber saldırısının istihbarat toplama amaçlı olduğunu ve arkasında Rusya'nın bulunduğunu düşündüklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 00:09:00 -
CIA saldırının arkasındaki ülkeyi açıkladı

ABD Ulusal İstihbarat Birimi Başkanı, saldırının arkasında Rus aktörlerini olduğunu belirtti. ABD güvenlik ve istihbarat birimleri, ilk saldırıdan sonraki takip saldırısında 10'dan daha az hükümet birimin saldırıdan etkilendiğini açıkladı.

Bilgisayar korsanlarının, ABD Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş olduğu ortaya çıkmıştı.

Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililer, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, ABD Enerji Bakanlığının ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler olduğunu açıkladı.

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