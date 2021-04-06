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Dünya CIA eski yöneticisinden uzaylılarla ilgili şaşırtan iddia
Dünya

CIA eski yöneticisinden uzaylılarla ilgili şaşırtan iddia

ABD İstihbarat Teşkilatı CIA'de eskiden yönetici olan R. James Woolsey, "Yıllar önce UFO gördük ve havada asıl kaldık" diyerek "Bu olaydan sonra uzaylıların varlığına inanmaya başladım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 17:35:00 -
CIA eski yöneticisinden uzaylılarla ilgili şaşırtan iddia

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın eski yöneticisi R. James Woolsey, uzaylıların varlığına yıllar önce yaşadığı bir olayın ardından inanmaya başladığını söyledi.

DHA'nın haberine göre, 'Uzaylılar var mı' sorusu yüzyıllardır hem bilim dünyasının hem de insanların kafasını kurcalarken, uzaylıların varlığına ilişkin ABD' den açıklama geldi. ABD eski Başkanı Bill Clinton döneminde ve 1993-1995 yılları arasında Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü'nü (CIA) yöneten R. James Woolsey, sosyal medya üzerinden verdiği röportajda uzaylıların varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Woolsey uzaylılara inanmadığını fakat, yıllar önce şahit olduğu bir olay sonrası fikrinin tamamen değiştiğini ifade ederek, "Artık inanmaya başladım" diye konuştu.

"Uçak 12 bin metrede durdu"

Woolsey, bir arkadaşının kullandığı savaş uçağının havada UFO ile karşılaştıktan sonra 12 bin metrede durarak asılı kaldığını anlatarak, "Gördüğüm bu olay uzaylılara olan inancımı tetikledi" dedi. Woolsey, uzaylılar geldiğinde insanlığın dostça davranmasını umduğunu belirtti. Diğer yandan, Ocak ayında CIA'in UFO'larla ilgili kamuya açık 2.2 milyon belgeyi indirilebilir bir formatta erişime açtığını duyurmuştu.

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