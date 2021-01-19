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Dünya CIA Direktörü Gina Haspel istifa etti
Dünya

CIA Direktörü Gina Haspel istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump ile göreve geldiğinden bu yana gerginlik yaşayan CIA Direktörü Gina Haspel istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 22:59:00 -
CIA Direktörü Gina Haspel istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisi giderek gerginleşen CIA Direktörü Gina Haspel, Merkezi Haberalma Örgütü CIA'den ayrıldığını açıkladı.

CIA'dan yapılan açıklamada, "CIA işgücü, Direktör Haspel'e Amerikan halkına 36 yıllık özel hizmeti için teşekkür ediyor. Engelleri aştınız ve yeni nesil CIA görevlilerini güçlendirdiniz." ifadeleri kullanıldı.

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