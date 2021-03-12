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Ekonomi CHZ Coin nedir? CHZ Coin ne kadar? CHZ Coin nasıl alınır?
Ekonomi

CHZ Coin nedir? CHZ Coin ne kadar? CHZ Coin nasıl alınır?

CHZ coin, son dönemde spor kulüpleriyle yaptığı anlaşmalardan dolayı adını gündeme sıkça getirmeye başladı. Dünya çapında Juventus ve Barcelona ile anlaşma yaparken Türkiye’de de Galatasaray’la anlaşma imzaladığı için diğer coinlerden daha hızlı şekilde yükselmeye başladı. Peki, CHZ Coin nedir? CHZ Coin ne kadar? CHZ Coin nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 15:13:00 -
CHZ Coin nedir? CHZ Coin ne kadar? CHZ Coin nasıl alınır?

CHZ coin, Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. CHZ coin, spor ve e-spor taraftarları ile kulüpler arasındaki bağlantı kurmayı ve taraftarların kulüp kararlarında söz hakkı olmasını amaçlayan, spor ve eğlence için oluşturulmuş bir blockchain ekosistemidir. İşte CHZ coinle ilgili merak ettiğiniz haberin devamı…

Chiliz coin ne kadar?

Chiliz coin, CoinmarketCap verilerine göre 12 Mart tarihinde 1 CHZ coin, Türk Lirası olarak karşılığı 1,97 TL’dir. Chiliz coin, son 24 saatte en düşük 0.13 dolar olarak görülürken, en yüksek ise 0.29 dolar seviyesini gördü. Chiliz coinin, fiyatını bu seviyeye çeken temel sebep ise Chiliz’in spor ve e-spor mecralarında her geçen gün yaygınlaşması ve yeni takımlarla anlaşmalar imzalanmasına bağlanıyor.

Chiliz coin nasıl alınır?

Chiliz coin almak için https://www.binance.com/tr/trade/CHZ_btc adresine girerek satın alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

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