Churros (çiroz) nasıl yapılır? Çiroz tarifi malzemeleri

İspanya mutfağına özgü tatlılardan biri olan çiroz, Türk mutfağındaki halka tatlısına benzerliği ile dikkat çekmektedir. Hamurdan yapılan olan İspanyol tatlısı churros (çiroz) hazır konum geldikten sonra kızartılarak servis ediliyor. Peki, çiroz nasıl yapılır? Çiroz için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte çiroz tarifi...

Malzemeler

*1 + ¼ su bardağı su

*80 gr. tereyağı

*2 yemek kaşığı toz şeker

*1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

*3 yumurta

Kızartmak için

sıvı yağ

Üzeri için Malzemeler

2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tarçın

Çiroz nasıl yapılır?

Bir sos tenceresine su, tereyağı ve şekeri koyup kısık ateşte yağ eriyene kadar ısıtın, ardından ayrı bir kapta unu eleyip tek seferde yağlı karışıma ekleyip sürekli karıştırın. Hamur kıvamına gelince hafif renk alana kadar kavurmaya devam edin.

Hamur hazır olunca mikser ya da masaüstü mikserle yaklaşık 1 dakika kadar çırpın ve hamurun ılınmasını sağlayın, ardından yumurtaları tek tek yedire yedire ekleyin. Hamur hazır yıldız uç takılı sıkma torbasına alın.

Bir kasede şeker ve tarçını karıştırın kenara alın.

Tavada yağı kızdırın. Sıkma torbasıyla hamuru tavaya sıkın ve kızartın.

Hamurlar hazır olunca yağdan alıp kağır havluya koyun ılınınca şekerli karışıma bulayın ve servis edin.