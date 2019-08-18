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CHS raporu hazır! Erdoğan ve MHP'ye sunulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinesinde oluşturulan çalışma kurulunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS) üzerindeki çalışması tamamlandı. Raporun bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmasının ardından Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’ye de sunulması bekleniyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 08:16
CHS raporu hazır! Erdoğan ve MHP'ye sunulacak

Türkiye 4 yıllık seçimsizlik döneminde atılacak reformlara odaklanırken, yeni hükümet sisteminin performansı da mercek altına alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktayın koordinesinde oluşturulan çalışma kurulu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS) üzerindeki çalışmasını tamamladı. Çalışmanın bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanıyor.

Tüm kesimlerin görüşü alındı

24 Haziran 2017 seçimlerinde halk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne (CHS) vize verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulan bir ekip, CHS’nin bir yılını değerlendirdi. Çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığındaki ofis başkanları ve daire başkanları, kamu kurumlarındaki bürokratlar, iş dünyasının temsilcileri, STK’lar ve gazetecilerin görüşleri alındı. Vatandaşa da anket yoluyla yeni sistem soruldu.

Süreçler incelendi

Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının iç işleyişleri, bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının birbirleriyle ilişkisi, kamu ve kamu kurumlarının Cumhurbaşkanlığı ile ilişkisi ele alındı. Yeni sistemle çok başlılığının sona erip ermediği, hızlı karar alma sürecinin hayata geçip geçmediği, bürokrasinin azalıp azalmadığı sorularına yanıt arandı.

Bu hafta Erdoğan’ın masasında

24 Haziran 2017 seçimlerinde Türk halkı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne vize vermiş ve 9 Temmuz 2018 günü Erdoğan Meclis’te yemin ederek göreve başlamıştı.

Tüm bunlar bir rapor haline getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bu hafta içerisinde hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunması planlanıyor.

MHP’ye de sunulacak

Erdoğan’ın onay vermesinin ardından hazırlanan raporun CHS’nin mimarlarından ve Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’ye de sunulması bekleniyor. MHP’nin de görüşünün alınmasının ardından sistemdeki aksaklıkların giderilmesi planlanıyor.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 08:16
  1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  2. Fuat Oktay
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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