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Teknoloji Chrome kullananlara güzel haber geldi! 2021 yılında...
Teknoloji

Chrome kullananlara güzel haber geldi! 2021 yılında...

Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome, önümüzdeki yıl daha 'hafif' bir yapıda olacak. Gelecek kapsamlı güncelleme ile Chrome'un 'bellek sorunu'nu ortadan kaldıracak.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 09:10:00 -
Chrome kullananlara güzel haber geldi! 2021 yılında...

Chrome'da yeni sekmeleri açtıkça bellek tüketiminin de büyüdüğü ve bir noktadan sonra özellikle de düşük seviyedeki bilgisayarlarda ağırlaşmaya yol açtığı biliniyor. Şimdi ise bu sorunu gerilerde bırakacak bir güncelleme için son hazırlıklar yapılıyor.

'Bellek' sorunu çözülüyor

Chrome üzerinde yapılan söz konusu iyileştirmeler güncelleme yolu ile kullanıcılara ulaştırıldığında 'bellek' sorunu kullanıcıların gündeminden düşecek. Peki bu nasıl mümkün olacak?

Windows 10’un TerminateProcess işlevi bu iyileştirmenin odan noktası. Windows 10’un söz konusu API’si kullanıcının kapattığı uygulamaların arkada açık bıraktığı işlemleri de temizleyerek bir yazılım çalıştırılmasının ardından sistemin eski performansına geri dönmesini sağlıyor.

Bu sayede sekmeler ya da tarayıcının kendisi kapatıldığında bellek kapasitesindeki kazanım en üst seviyeye yükselmiş olacak.

8 GB RAM ve daha düşük seviyede RAM bulunan sistemlerde Chrome kullananlar, bu güncelleştirme sonrasında hissedilir seviyede hız artışı yaşayacak.

Ancak güncellemenin 2021'de ne zaman geleceği paylaşılmadı.

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