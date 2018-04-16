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Chrome kullananlar dikkat! Yeni güncelleme yolda

Google’ın çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome Android platformunda güncellenmeye devam ediyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:28
Chrome kullananlar dikkat! Yeni güncelleme yolda

Adres çubuğunda sadeleştirmeye giden GoogleChrome masaüstü ve mobil sürümlerinde anasayfa butonunu kaldırmış ve yerine düz arama çubuğuna geçiş yapmıştı. Kullanıcıların tepkisini çeken bu değişikliğin ardından Google geri adım attı.

Kullanıcıların severek kullandığı anasayfa butonu Android için Google Chrome’a geri geliyor. Chrome’a yeniden eklenecek olan anasayfa butonuyla birlikte kullanıcılar belirleyecekleri bir sayfaya tek tıkla hızlıca erişebilecek.

Anasayfa butonu Chrome Android önizleme sürümlerinde kullanılabiliyor!

Şimdilik Chrome’un önizleme sürümleri olan Canary ve Chrome Dev’in Android sürümlerinde kullanılabilen anasayfa butonunun yanında Chrome’un arama çubuğu daha modern bir arayüze kavuşuyor. Canary ve Chrome Dev’in Android sürümlerine eklenebilen anasayfa butonu için Chrome kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerekiyor. 

Eğer ki anasayfa butonunu bir an önce kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek Chrome tarayıcınızda anasayfa butonunu kullanabilirsiniz. 

Google Play Store’dan Chrome Canary ya da Chrome Dev uygulamasını indirin. 

Adres çubuğuna tırnaklar olmadan “chrome://flags#force-enable-home-page-button” yazınız.

Açılan pencereden “Force Enable Home Page Button” seçeneğinin altında yer alan “Default” seçeneğini Enabled seçeneğine çeviriniz.


Altta çıkan uyarıya tıklayarak uygulamayı yeniden başlatın. 

Yeniden başlattığınız uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açınız. 

Adres çubuğunuz daha modern bir görünüme kavuşmuş olup Anasayfa butonunuz adres çubuğunuzun soluna eklenmiş olacaktır. 

İndirmiş olduğunuz Chrome sürümünden ayarlar seçeneğine dokunarak Ana Sayfa seçeneğine dokunarak açılmasını istediğiniz anasayfa adresinizi yazabilirsiniz.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 15:28
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  5. TEKNOLOJİ Haberleri

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