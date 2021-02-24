Daum Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı? Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluk hasreti yaşıyor. 2014 yılında şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe ardından dördüncü yıldız parolasıyla sahalara döndü. Ancak geride kalan 6 sezonda sarı-lacivertliler şampiyonluk yaşayamadı. 2020-2021 sezonuna teknik direktör Erol Bulut ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe 26. haftayı 51 puanla 3. sırada tamamladı. Lig yarışından kopmayan ancak oynadığı istikrarsız futbolla taraftarını üzen Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri yükseliyor. Peki, Fenerbahçe Daum ile anlaşır mı?

Christoph Daum Fenerbahçe'ye gelecek mi? Christoph Daum kimdir?

Fenerbahçe ile iki kez şampiyonluk yaşayan iki şampiyonluğu da son hafta kaybeden Christoph Daum’un sarı-lacivertlilerin kalbinde ayrı bir yeri vardır. Adeta kötü gidişat için bir kurtarıcı olarak görülen Daum’da sık sık sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Türkiye hakkında paylaşımlarda bulunuyor. Fenerbahçe’nin kötü sonuçlar aldığı haftalarda Daum, sosyal medya hesabından ‘Türkiye benim ikinci vatanım’ paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medya hesaplarından sık sık Daum ile anlaşılması gerektiğini, yıllar süren şampiyonluk hasretinin Alman teknik direktör ile son bulacağını ifade ediyor. Erol Bulut’un Trabzon’dan olumsuz bir sonuç ile dönülmesi halinde görevine son verileceği ifade ediliyor. Ayrıca başkan Ali Koç’un da Daum konusuna sıcak baktığı ifade ediliyor.

Christoph Daum kimdir?

Christoph Daum 24 Ekim 1953 yılında dünyaya geldi. 1971 yılında futbolculuk kariyerine başlayan Daum, 28 yaşında kariyerini tamamladı. 1981 yılında Daum, amatör liglerde çalışmaya başladı. Köln, Stuttgart, Beşiktaş Bayern Leverkusen, Austria Wieh, Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Cbul Brugge, Bursaspor ve Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.

Alman teknik adam Türkiye’de Beşiktaş ile 1, Fenerbahçe ile 2 kez şampiyonluk yaşamıştır. Fenerbahçe’nin şampiyonluk rüzgarlarının estiği 2000’li yılların takımının oluşmasında Daum’un büyük katkıları olmuştur.