Chrest Foundation Medyascope'a neden para yardımı yapar? İşte cevabı...

Yeniakit.com.tr

ABD merkezli Chrest Foundation’ın Medyascope'a 2016'dan 2020 yılına kadar 476 bin 720 dolar destek verdiğinin ortaya çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi. Ruşen Çakır'a yakın gazeteciler, ABD merkezli bir dernekten fonlanmasına karşın onu desteklemeye çalışsa da, yapılan bu para bağışlarının sebebi de orta yerde duruyor.

Fotoğraf apaçık ortada

Toplum ahlak yapımızı bozmayı hedefleyen derneklere AB fonlarından para yağarken, Ruşen Çakır'ın Medyascope'unda yayınlanan bir röportaj, fotoğrafı daha da netleştiriyor.

Bu habere dikkat!

Medyascope, 22 Haziran'da internet haber sitesinden yayınladığı bir röportajda, eşcinsel bireylerin de İslam'ın kurallarını yerine getirebileceği mesajını vermişti. Ahmet (*) fahri adının kullanıldığı kişi, eşcinsel olduğunu ifade ederken, aynı zamanda da ibadetlerini yerine getirdiğini ve yüce Kur'an'ı okuyarak yaşadığını söylemişti. Lut Kavmi ile kendisini aynı kefede görmediğini vurgulayan eşcinsel birey, İslam Dini'nin net bir şekilde yasakladığı sapkın yaşam tarzını şu ifadelerle meşrulaştırmaya çalışmıştı:

'Eşcinsel' diye konuştukları kişi kurgu mu?

Sema Kızılarslan'ın imzası ile yayınlanan röportajda, görüşülen eşcinsel bireyin adının gizlilik gerekçesi ile Ahmet (*) olarak değiştirildiği notu düşülmüştü.