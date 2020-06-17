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Gündem

CHP'yi zora sokacak belge

CHP’li eski milletvekili Yıldıray Sapan’ın dün akşam A Haber’de ekranlarda anlattığı ‘Bülent Tezcan’a çantayla para verildi’ iddiasının belgesi ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na ihbarda bulunan şahıs, Bornova Belediyesi ve çalışanları hakkında önemli bilgiler açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:28:00 -
CHP'yi zora sokacak belge

CHP'li eski milletvekili Yıldıray Sapan'ın dün akşam A Haber'de ekranlarda anlattığı 'Bülent Tezcan'a çantayla para verildi' iddiasının belgesi ortaya çıktı.

FETÖ'nün 'Babalar Grubu' olarak isimlendirilen işadamlarından Abdullah Kavuk'un şirketinde 2010-2014 yılları arasında çalıştığını belirten şahıs önemli ifadelerde bulundu.

'Bülent Tezcan elinde götürdü'

Şahıs, ifadesinin bir bölümünde 'Abdullah Kavuk aynı zamanda örgütün İzmir'de daha iyi yayılabilmesi için CHP'li Bülent Tezcan'a Aydın Adalet Komisyonu Üyesi aynı zamanda Aydın CHP Milletvekili olduğu için onunla beraber parayı teslim etti. Ben ve Metehan Kavuk'un evinden parayı çanta ile getirdik. İlksen Hanım isminde bayana teslim ettim. Giderken Bülent Tezcan'ın elinde götürdüğünü gördüm' demesi dikkat çekti.

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Yorumlar

ReceP

PİŞŞŞKİN CAAPE BUNLAR. HİÇBİ CACIK OLMAZ. HER HALTI YAPIYORLAR HİÇBİRŞEY YAPILAMIYOR.
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