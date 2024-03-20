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Gündem

CHP’yi yakından tanıyan isim önerdi: Ekrem İmamoğlu için ihraç çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 17:06:00 - 2024-03-20 17:08:56

CHP'de 'para kulesi' skandalı büyümeye devam ediyor. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen açtı ağzını yumdu gözünü.

CHP'de 'para kulesi' skandalı büyümeye devam ediyor. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen açtı ağzını yumdu gözünü.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen katıldığı radyo programında “… Cumhuriyet Halk Partisi acilen bir komisyon kurmalı ve bu para işine karışan her kim varsa buna Ekrem İmamoğlu da dahil, derhal partiden ihraç edilmeli…” dedi.

CHP'nin bu açıklamaya nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

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