  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'yi üzen ölüm haberi! Eski milletvekili hayatını kaybetti
Siyaset

CHP'yi üzen ölüm haberi! Eski milletvekili hayatını kaybetti

Manisa’da iki dönem CHP’den bir dönem de SHP’den olmak üzere üç dönem milletvekilliği yapan Hasan Zengin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 23:35:00 -
CHP'yi üzen ölüm haberi! Eski milletvekili hayatını kaybetti

Manisa’nın eski milletvekillerinden Hasan Zengin İzmir’in Urla ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa’da iki dönem CHP’den bir dönem de SHP’den olmak üzere üç dönem milletvekilliği yapan Hasan Zengin 88 yaşında tedavi gördüğü İzmir’in Urla ilçesindeki hastanede hayatını kaybetti.

CHP ve SHP'den milletvekili seçilmişti

1933 yılında o zaman Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarıgöl beldesi Bağlıca köyünde doğan Zengin, 15 ve 16. dönem CHP’den, 18. dönemde de SHP’den Manisa Milletvekili seçilmişti.

Zengin’in vefatı başta CHP olmak üzere Manisa siyaset hayatında büyük üzüntüye neden oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay