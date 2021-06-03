CHP'yi savunmak için laf cambazlığı yapan Saymaz'a tarihi ayar
CHP'yi savunmak için katıldığı canlı yayında şekilden şekile giren İsmail Saymaz'ı Dr. Taceddin Kutay yerin dibine soktu.
Ayasofya Camii'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda, İmam Mustafa Demirkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini anmadığı halde Atatürk'e hakaret ettiği algısı yapıldı. Bu algıya sahip çıkan İsmail Saymaz, Dersim'de soykırım yapıldığını iddia eden CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal'ı korumaya kalktı.
TV 100 ekranlarında Dr. Taceddin Kutay, bir riyakarlık yapıldığını belirterek CHP Milletvekili Sarıbal'ı Saymaz'ın koruduğunu söyledi.
Saymaz,"Adam soykırım diye bir şey kullanmamış" dedi.
Araya giren moderatör Sarıbal'ın tweetini okudu.
Söz alan Saymaz, " Katliam demek soykırım demek değil." dedi.
Kutay, "Katliam demek soykırım demektir. Allah aşkına lügata bak katliam umumu katletmek." diyerek Saymaz'a dil dersi verdi.
Sarıbal ne demişti?
CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, Dersim olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından attığı mesajda, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullanmıştı.