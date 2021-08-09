  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya CHP'yi kudurtacak haber! İstanbul Havalimanı dünyanın en iyilerinden seçildi
Dünya

CHP'yi kudurtacak haber! İstanbul Havalimanı dünyanın en iyilerinden seçildi

Skytrax tarafından açıklanan 2021 yılının En İyi Havalimanları listesinde, CHP'nin yapımına karşı çıktığı İstanbul Havalimanı da yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 17:22:00 -
CHP'yi kudurtacak haber! İstanbul Havalimanı dünyanın en iyilerinden seçildi

Uçuş araştırmaları yapan Skytrax tarafından açıklanan 2021 yılının En İyi Havalimanları listesinde, İstanbul Havalimanı da yer aldı.

Merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan uçuş araştırmaları yapan Skytrax tarafından 2021 yılının En İyi Havalimanları açıklandı. Skytrax tarafından yıllık olarak açıklanan Dünyanın En İyi Havalimanları listesinde, geçtiğimiz yıl ilk sırada bulunan Singapur Changi Havalimanı bu yıl liderliğini kaybetti.

Doha’da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı’nın ilk sırayı aldığı listede, ikinci sırayı Tokyo Haneda Havalimanı aldı.

Geçtiğimiz yıl listenin ilk sırasında yer alan Singapur Changi Havalimanı bu yıl üçüncü sıraya geriledi. Dördüncü sırada Güney Kore’de bulunan Incheon Uluslararası Havalimanı, beşinci sırada Tokyo Narita Havalimanı, altındı sırada Münih Havalimanı, yedinci sırada Zürih Havalimanı yer aldı.

Londra Heathrow Havalimanının sekizinci olduğu sıralamada, Kansai Uluslarararası Havalimanı dokuzuncu, Hong Kong Ulusslararası Havalimanı ise onuncu sırada yer buldu.

İstanbul Havalimanı listede

Listede farklı kategorilerde de havalimanları ödül aldı. İstanbul Havalimanı’nın En Gelişmiş Havalimanı olarak yer aldığı listede, Changi en iyi havalimanı personeli ödülüne layık görüldü.

CHP karşı çıkmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Havalimanını eleştirerek karşı çıktıklarını söylerken; CHP’li eski vekil Haluk Pekşen, 2020 yılında 23,4 milyon yolcu ile Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı’nı, iktidara gelmeleri halinde Kargo Havalimanına dönüştüreceklerini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay