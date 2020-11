CHP’yi karıştıracak sözler: Gezi olayları...

Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'yi karıştıracak ifadeler kullandı. Savaş, Gezi isyanının bir kumpas ve dış mihrak operasyonu olduğunu bildirdi.

Damga Gazetesi'nin haberine göre; beyanatında, “Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar” diyen CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Gezi'deki eylemcileri tertemiz alınlarından öpüyorum” sözlerini çöpe atacak bir açıklamada bulunarak o dönemdeki eylemlerin dış mihraklı “kumpas” olduğunu vurguladı.

“Hatay çok renkli bir şehir. Akdeniz'deki en stratejik yer Türkiye için. Büyük bir enerji kavşağı noktasında. Hatay'da çok çeşitli insan var. Her dinden, her milletten, her dilden insan bulabilirsiniz. Hatay, Türkiye'nin yumuşak karnı gibi görülüyor. Dış güçler böyle görüyor. Türkiye üzerinde amacı olan gruplar bunlar. O yüzden Hatay'ı her an karıştırabiliriz gibi bir hayale kapılıyorlar. Bunun için de birçok eylem çeşidini deniyorlar. Farkındaysanız tüm Akdeniz'de müthiş bir enerji ve gıda mücadelesi var. Biz de masadayız. Hemen bitişiğimizde İdlib, Afrin var. Orada büyük grupların kümelenmesi var. Amerika, Rusya, İran, Avrupa Birliği, İsrail hepsi orada.” diyen CHP'li Savaş, ülkenin nasıl karıştırılmak istendiğine ve Gezi olaylarına ise şöyle değindi:

Türkiye'yi yıpratmak istiyorlar

“Esas problem Akdeniz'deki enerji koridoru ve güvenli gıdayla ilgili mücadele. Ülkemizin elini zayıflatmak isteyen, kendini oyun kurucu olarak gören güçler, Türkiye'yi yıpratmak ve içe dönük mücadeleyi artırmak için en yumuşak karın Hatay'ı görüyorlar. Bu nedenle Gezi eylemleri Türkiye'de 3 ay sürdü Hatay'da 6 ay sürdü. Samandağ, İskenderun, Belen yangınları var. Hepsinin çıkış sebebi Türkiye'ye maddi kayıp verdirmek için değil psikolojik olarak ülke gündemini Hatay yapmak. Hatay'taki bu az önce saymış olduğum dinsel, etniksel farklılıkları zafiyet olarak görüp şehrimizi karıştırmak ve Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar.

Kimse birliğimizi bozamaz

Çıkan yangınlar doğal yangınlar değil. Aynı anda senkronize, en rüzgarlı ve nemin en az olduğu günde bu yangınların çıkartılması bir tesadüf olamaz. Amaç dediğim gibi; toplumu kaygılandırmak, güven ortamını zedelemek, Türkiye'yi karıştırmaktır. Ama şunu bilsinler ki biz milattan önce 30'uncu yıldan itibaren; 638'den itibaren de İslamiyet'le tanışmış topluluklar içinde majör bir kavga hiç yaşamadık. Biz herkese saygıyla geldik. Bundan sonra da bu saygıyı sonuna kadar korumak istiyoruz. Kimse bizim birliğimizi bozamadı, bozamaz…”