  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-duruşma Yönetmeliği Resmi Gazetede! Yargı reformları başladı

Harchaoui kritik detayı paylaştı: Türkiye'nin hamleleri Paris'i harekete geçirdi

PKK'nın siyasi kolu HDP'den şov! Kendileri çaldı kendileri oynadı

Şimdi İsrail düşünsün! 'Günün her saatinde başlayabilir'

Türkiye, Katar, Azerbaycan, Pakistan... Görüntüler geldi!

Putin'den 3. Dünya Savaşı açıklaması: İngiliz gemisini batırsaydık...

Almanya İsrail’i yanına çekti ve açıkladı! ‘Nükleer silah edinmemeliler, onları kısıtlayacağız’

"CHP'nin anketçisi" Hakan Bayrakçı muhalefete fena patladı! "19 yıldır bunu yapıyorsunuz, nereye vardınız?"

Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran FETÖ'cünün cezası belli oldu

Azerbaycan’dan Ermenistan’a ‘sınır’ çağrısı
Bitlis Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle izne bağlandı
Beşiktaş'tan Diego Costa'ya dudak uçuklatan teklif
Valilik duyurdu! Şehirde 15 gün süreyle yasaklandı
Hakkari’de PKK’ya ağır darbe
Gündem CHP'ye zor soru: Toplanan 40 milyon TL nasıl buharlaştı?
Gündem

CHP'ye zor soru: Toplanan 40 milyon TL nasıl buharlaştı?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, CHP'de toplandığı öne sürülen 40 milyon TL'nin niçin toplandığını ve nasıl buharlaştığını sordu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 20:10:00 -
CHP'ye zor soru: Toplanan 40 milyon TL nasıl buharlaştı?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, CHP'de toplandığı iddia edilen 40 milyon TL'nin niçin toplandığını ve nasıl buharlaştığını sordu.

Sezal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnşallah bundan sonraki ilk torba yasada ıslah organize sanayi bölgemiz, Kahramanmaraş'ımıza kazandırılacak ve akabinde de arıtma tesisimizin kurulması için gerekli işlemler başlatılacak. Sanayi Bakanlığımız tarafından kredimiz verilecek." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesi sahilinde kaçak yapıldığı iddia edilen plaj tesisi açılışına çok sayıda CHP'li siyasetçinin katıldığını ifade eden Sezal, "Sayın Kılıçdaroğlu, iktidara sözde bir sürü ithamda bulunurken, kendi partililerinin, mührü kırılarak açılmış bir yerin açılışına katılmasına müsaade etmiş ve bununla ilgili hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Klasik CHP zihniyetinin bir göstergesi." dedi.

Sezal, "Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesine gireceği" iddiasını yayınlayan haber kanalının haberin yanlış olduğunu açıklamasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin tweetinin hala durduğunu ve bir açıklama yapmadığını söyledi.

"CHP'de kaybolan 40 milyon TL" iddiasının gündemde olduğunu belirten Sezal, "Bu parayı, kim, niçin topladı? Bu para nereye gitti, nasıl buharlaştı?" sorularını sordu.

Kılıçdaroğlu'nun bu konuya bir açıklama getirmesi gerektiğini dile getiren Sezal, "Bir parti yetkilisi tarafından CHP'de 40 milyon lira para toplanmış. Paranın nerede olduğu, nereye harcandığı, nasıl kullanıldığı belli değil. Şunu soruyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na; eğer bu paradan haberiniz varsa, toplanan parayı biliyorsan ve sesini çıkarmıyorsan vay halinize. Eğer bu toplanan paradan haberiniz yoksa, bu sefer de CHP'nin vay haline." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay