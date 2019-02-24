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CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı

CHP'den istifa edip DSP'ye geçen Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, adaylık sürecinde CHP tarafından kendisine darbe yapıldığını söyledi.

24 Şubat 2019 Pazar 16:38
CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı

CHP'den istifa edip DSP'den aday olan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP'deki adaylık sürecinde şahsına ve Marmaris halkına darbe yapıldığını belirtti.

DSP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları ile Siteler Mahallesi'nde bir otelde basın toplantısı düzenleyen Acar, yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Acar, kent yaşamını daha iyi noktalara getirmek, halka güven, mutluluk, huzur ve keyifli bir yaşam ortamı sağlayabilmek, turizmin çıtasını yükseltmek için yeniden aday olduğunu söyledi.

Üç dönemdir CHP'den seçildiğini ve hizmet ettiğini belirten Acar, "CHP'de aday belirleme sürecinde yaşadığımız birçok olumsuz tablo sunucunda merkez yönetim kurulunda kabul edilen Ali Acar ismi, Parti Meclisinde değiştirilerek başka arkadaşımız aday yapıldı." dedi.

"Şahsıma darbe yapıldı"

Acar, aday belirleme sürecini doğru, etik ve demokratik bulmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ön seçim ve eğilim yoklamasını tüm üyelerle yapılmasını istedik. Şahsıma ve Marmaris halkına darbe yapıldı. Sadece Marmaris Belediye Başkanı olarak şahsıma değil, Muğla'nın tüm ilçelerine, özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye'deki yöneticilerle ters düşen, uyumlu bir çalışma ortamı yaratamayan, idareci olarak uyumsuzluğu dışında, Marmaris halkına ve esnafına yeterli hizmeti veremeyen, tekneci ve taksicilerle ters düşen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'na karşı tepki oluştu. Bunu genel merkez dikkate almadı. Şahsımızla ilgili son anda bir değişikle ismimiz silindi, başka biriyle yola devam ettiler."

Kendisinin 15 yıldır başarılı ve takdir toplamış bir belediye başkanı olduğunu belirten Acar, "CHP'li belediyeler içerisinde en başarılı 5 belediyeden biri olduğumuzu CHP Genel Merkezi söylemiştir. Aday gösterilmemem büyük bir tepki yarattı. Halkımızın isteği üzerine kendi çizgimize yakın olan aynı siyasi görüşte olduğunu bildiğimiz DSP'den adaylığımızı açıkladık ve ekibimizle birlikte halkın huzuruna çıktık." diye konuştu.

"Oyların bölünmesi diye bir şey söz konusu değil"

Acar, bazı köşe yazarları olmak üzere CHP Genel Merkezi'ndeki bazı yetkililerin, DSP’den aday olanları "bölücü" olarak nitelendirmesine şiddetle karşı çıktığını söyledi.

"Oyların bölünmesi" diye bir şeyin söz konusu olmadığını savunan Acar, "Marmaris’in geleceği ile ilgili yaratmış olduğumuz bu olumlu tablo, çıtası yüksek kent kimliği, yaşanılır kent, temiz kent, markalaşmış, turizmde kabul gören bir kentin geriye gitmemesi için sorumluluğu bir kez daha üstlendik. Marmaris seçmeni, Marmaris'i seçecek bir belediye başkanı, yönetici seçecek. Bunun yanı sıra birileri tarafından yönetilecek bir kişiyi belediye başkanı olarak seçme lüksü olmadığını hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Acar, gelecek dönemde kreş, balıkçı çarşısı, sosyal ve kültürel etkinlikler başta olmak üzere 64 projesi hakkında da bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:38
  1. Muğla
  2. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar
  3. chp
  4. dsp

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