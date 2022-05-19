  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya CHP'ye yakın yazar anlatıyor: CHP'li başkana, CHP içinden kumpas kurulmuş!
Medya

CHP'ye yakın yazar anlatıyor: CHP'li başkana, CHP içinden kumpas kurulmuş!

ABC yazarı Murat Ağırel, CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Yalçın'a parti içinde kurulan kumpası yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 20:14:00 - 2022-05-19 20:20:59
CHP'ye yakın yazar anlatıyor: CHP'li başkana, CHP içinden kumpas kurulmuş!

 Yeniakit.com.tr 

Murat Ağırel, ABC'deki köşe yazısında, "Belediyeler kaynıyor" başlığı ile CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Yalçın'a parti içinde kurulan kumpası yazdı.

Hakkındaki "rüşvet" iddiasına ilişkin CHP'li Yalçın'ı aradığını söyleyen Ağırel, aldığı cevabı şöyle aktardı:

Görevden alınan belediye başkanına ulaştım. Kendisine kumpas kurulduğunu, hatta bu kumpasın parti içinden kendisine düzenlendiğini ve benim uzaklaştırmam sağlandı diye beyan etti.

Ağırel, Yalçın'a CHP tarafından soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sorduğunu da yazdı. Ağırel, Yalçın'ın şunları söylediğini aktardı:

İhraç edilmek istemiyle disipline verildim. Çağırıldım gittim. Durumu anlattım. İhraç gibi bir durum olmadı şimdilik. Bana bazı parti temsilcileri tarafından kumpas kurulduğunu Kılıçdaroğlu'na ilettim.

Ne olmuştu?

CHP'li Bilecik Belediyesi'nin iştiraki olan Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanarak çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. Rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay