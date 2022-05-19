CHP'ye yakın yazar anlatıyor: CHP'li başkana, CHP içinden kumpas kurulmuş!

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Murat Ağırel, ABC'deki köşe yazısında, "Belediyeler kaynıyor" başlığı ile CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Yalçın'a parti içinde kurulan kumpası yazdı.

Hakkındaki "rüşvet" iddiasına ilişkin CHP'li Yalçın'ı aradığını söyleyen Ağırel, aldığı cevabı şöyle aktardı:

Görevden alınan belediye başkanına ulaştım. Kendisine kumpas kurulduğunu, hatta bu kumpasın parti içinden kendisine düzenlendiğini ve benim uzaklaştırmam sağlandı diye beyan etti.

Ağırel, Yalçın'a CHP tarafından soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sorduğunu da yazdı. Ağırel, Yalçın'ın şunları söylediğini aktardı:

İhraç edilmek istemiyle disipline verildim. Çağırıldım gittim. Durumu anlattım. İhraç gibi bir durum olmadı şimdilik. Bana bazı parti temsilcileri tarafından kumpas kurulduğunu Kılıçdaroğlu'na ilettim.

Ne olmuştu?

CHP'li Bilecik Belediyesi'nin iştiraki olan Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanarak çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. Rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.