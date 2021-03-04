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Gündem CHP’ye yakın TV’de Sezai Temelli’den skandal helikopter kazası açıklaması
Gündem

CHP’ye yakın TV’de Sezai Temelli’den skandal helikopter kazası açıklaması

Terör sevici Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 23:34:00 - 2021-03-04 23:36:26

Bingöl Tatvan'da aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı kaza tüm Türkiye'yi yasa boğarken bazı alçaklar skandal açıklamalarda bulunmaktan çekinmedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli CHP'ye yakınlığı ile bilinen TELE 1 canlı yayınında yaptığı skandal açıklamada, "Evet çetin bir bölge kış koşulları, fakat bu kış koşullarında bu çetin bölgede askeri hareketlilik aslında bir iktidar politikası, dolayısıyla iktidar bir helikopter kazası diyerek helikoptere bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez. Bu iktidarın politikaları sonlanmadan, gerçek anlamda bir savunma konsepti olmadan maalesef bu ülke bu acıları yaşayacak. Üzgünüz." dedi.

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