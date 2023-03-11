CHP'ye yakın olan anket firmasından muhalefeti kızdıracak itiraf! 'Kamuoyu deprem sorununu iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası devlet ve millet yaraları sarmak için büyük mücadele yürüttü. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı.

VATANDAŞ DEPREM SORUNUNU İKTİDAR ÇÖZER DEDİ

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, Radyo Sputnik'te katıldığı bir programda beklenenin aksine yaşanan depremin iktidarın oylarını artırabileceğine dikkat çekti.

Depremle ilgili felaketi kimin çözebileceğine dair anket yaptıklarını söyleyen Gezici, seçmenin inancının iktidardan yana olduğunu belirtti.

MUHALEFET SINIFTA KALDI

Muhalefetin deprem konusunda iktidarda bu kadar hızlı çözüm beklemediğini ve seçmenin bu konuda muhalefetten beklediğini göremediğin söyleyen Gezici şu sözleri kaydetti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhalefet felaketin büyüklüğünü gördü; devletin bu işin içinden çıkamayacağını öngördü ve ‘seçim ertelenmesin’ dedi. Son 1 hafta, 10 gündür iktidarın oylarının depremden sonra çok düştüğü algısı kurulmaya çalışılıyor. Aslında böyle bir durum olmadığını da ifade edebiliriz.

Devlet o bölgede çok ciddi yatırımlar yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o bölgede yaklaşık 350 bin kişinin oturacağı konutların sözleşmesini yaptı, temelini atıyor. İfade etmek istediğim; bu kadar hızlı bir çözüm beklemiyordu muhalefet. Ben şunu gördüm; depremde seçmen kulak kabartmış bir şekilde muhalefeti dinlemek istedi.

Fakat aradığını bulamadı. Salı günü ana muhalefet lideri ve cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu depremle ilgili çözüm yollarını anlatacak. Yaklaşık 40 gün sonra. Bu çok geç bir süre. Muhalefet deprem konusunda sınıfta kalmış diyebiliriz. O yüzden depremle ilgili kamuoyundan beklenti oyların düşmeseydi. Ama böyle bir durum yok. Depremle ilgili sorunu kim çözer dediğimiz zaman iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor. Yani muhalefetin depremle ilgili bir çözüm üreteceğine inanç daha az.