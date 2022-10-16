CHP'ye yakın kanalda İmamoğlu'na öyle şeyler söylendi ki… Ekrem, bunları duyarsa hemen düşüp bayılır

CHP'nin fonladığı Tele1'de, muhalif gazeteci Enver Aysever, sosyal medya üzerinden yalan bilgi üretmenin ve yaymanın önüne geçecek olan 'Dezenformasyon Yasası' için tweet atmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

TBMM'den geçen yasaya ilişkin İmamoğlu'nun sessizliğine tepki gösteren Aysever, "İmamoğlu'nun ne iş yaptığını ben daha bugüne kadar hiç anlamadım. Ya kardeşim topçu olacaksan top oyna. Belediye başkanı olacaksan başkan ol. Milletin hayrına olmayan ne varsa sende. Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya?" dedi.