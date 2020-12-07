CHP'ye yakın isim canlı yayında çıldırdı
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Konsensüs Araştırmanın sahibi Murat Sarı, Hukukçu Mücahit Birinci'nin sorusunu duyunca çıldırdı.
Konsensüs Araştırmanın sahibi Murat Sarı katıldığı televizyon programında Hukukçu Mücahit Birinci'nin "Kılıçdaroğlu dinleme olayları ile ilgili suç duyurusunda bulundu mu?" sorusunu duyunca çılgına döndü.
Sarı, "Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklar ne sonuç alacaklar bilmiyorum." dedikten sonra Birinci'ye avazı çıktığı kadar bağırdı.