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Gündem CHP'ye yakın basın organlarının 'kesenin ağzı' başlıklı manipülatif haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı
Gündem

CHP'ye yakın basın organlarının 'kesenin ağzı' başlıklı manipülatif haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-19 10:48:00 -
CHP'ye yakın basın organlarının 'kesenin ağzı' başlıklı manipülatif haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı haber sitelerinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'ten kesenin ağzını açmasını istedi" başlıklı haberinin doğru olmadığını açıkladı.

Türkiye yeni güne bir dezerformasyon içeriği ile uyandı.

CHP'ye yakın basın organlarından bazıları yeni bir gündem oluşturmaya çalıştı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), oyunu kısa sürede bozarak gerçeği ortaya koydu.

DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzını açmasını istedi" başlıklı yalan haberi ele aldı.

Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin tamamen bir dezenformasyon olduğu ortaya çıktı.
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"Tamamen asılsızdır..."

İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin o açıklaması;

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır.

Ülkemizin ekonomi yönetimi Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir.

"Piyasa bozucu manipülatif haber"

Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.

Bazı basın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi.” iddiası doğru değildir.

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