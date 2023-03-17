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Gündem CHP'ye yakın araştırmacı son verileri paylaştı! Kim Önde?
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CHP'ye yakın araştırmacı son verileri paylaştı! Kim Önde?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, katıldığı yayında son anket sonuçlarına ilişkin izlenimlerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mu, Cumhurbaşkanı Erdoğan mı önde?

Yeniakit Publisher
2023-03-17 04:04:00 -

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anket sonuçları hakkında konuştu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gezici, yapılan son anketlere göre Başkan Erdoğan'ın rakiplerine kıyasla önde olduğunu açıkladı.

Sunucu Hande Fırat'ın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in anketlere ilişkin açıklamalarını hatırlatması üzerine konuşan Gezici, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Şen sektörün duayenlerinden biri. Çok tecrübeli bir kurumda yetişmiş, anketler yapan birisi. Ben de halen Sayın Erdoğan'ı Kemal Bey'in önünde görüyorum. Alma ihtimali biraz daha fazla. Şu an halen iktidarda bir güç var. Ben Erdoğan'ın önde olduğunu görüyorum şu anda."

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