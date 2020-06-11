CHP'ye yakın anketçinin son yorumu olay oldu: Bu insanların neden CHP’ye uzak durduğunun göstergesidir

Metropoll Araştırma Şirketi’nin CEO’su Özer Sencar, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da Ayasofya da Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık insanlığın ortak malı" şeklindeki ifadesini 'CHP için tam bir akıl tutulması' olarak yorumladı.

MetroPOLL Araştırma Şirketi CEO'su Prof. Özer Sencar, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.

Atilla Güner’in “CHP’li Prof. Kaboğlu’nun Meclis kürsüsünden Ayasofya tartışması sırasında 'Sultanahmet de müze olsun' şeklinde bir çağrı yapmasını nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna ise Sencar’ın yanıtı şöyle oldu:

"CHP oyunu yükseltemez diye bir şey yok sadece bunu becerememesi var. İyi bir hukukçu olabilirsiniz ama siyasal zekanız yetmeyebilir. Bir muhalefet yetkilisinin söyleyebileceği en olumsuz şey Sultanahmet müze olsun. İşte bundan 50 yıllık 80 yıllık CHP tek milim değişmemişler diyecek halk. Eğer Kaboğlu bunu söylediyse yapılacak ilk iş Kılıçdaroğlu’nun 'Böyle zırva olmaz biz Sultanahmet’i cami olarak koruyacağız' demesi gerekirdi. Ayasofya tartışması 80 senedir tartışılırken siz şimdi bir de Sultanahmet’i tartışmaya açıyorsunuz, bu aklın durduğu bir yerdir. Muhalefetin yaptığı gafları böyle dikkate alırsak işte bu insanların neden CHP’ye uzak durduğunun göstergesidir. Böyle bir şey nasıl söylenir? Akıl almaz bir şey bu."