CHP'ye şok! Son 45 günde 13.347 kişi istifa etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yargıtay'dan gelen verilere göre, son 45 günde 13.347 kişinin partiden istifa ettiğini açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yargıtay'dan gelen istifa sayılarını açıkladı. PM'de yaptığı konuşmada Salıcı, son 45 günde 13.347 kişinin CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
CHP Parti Meclisi (PM) bugün online toplandı. Basına kapalı yapılan toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'nın verdiği rakamlar şaşkınlığa neden oldu. CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yargıtay'dan gelen istifa sayılarını açıkladı.
"Son 45 günde 13.347 kişi partimizden istifa etti"
CHP'li Salıcı, "Yargıtay'dan gelen verilere göre, son 45 günde 13.347 kişi partimizden istifa etti" dedi. Salıcı "Yeni üye de yaptık" demesine rağmen, yeni üye sayısını açıklamadı.