CHP’ye katılın bitsin bu oyun! Babacan ve Davutoğlu’ndan büyük utanmazlık

2013 Haziran’ında Türkiye’yi kaosa sürüklemek ve Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için hayata geçirilen Gezi Parkı terör eylemlerine ilişkin açılan davanın kararı tartışılmaya devam ediliyor.

Müştekisi olduğu davaya ilişkin böyle yorumda bulundu

Gezi terörü sürecinde başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Ali Babacan ‘müşteki’si olduğu davaya ilişkin “Osman Kavala'ya ve diğer sanıklara yapılan büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır. Alınan kararın hukuki hiçbir açıklaması yoktur. Ülkemizi öfkeye ve kine teslim etmeyeceğiz. Demokratik hukuk devletinde özgürce yaşayacağız.” yorumunda bulundu.

Dönemin dışişleri bakanı Davutoğlu da isim vermeden tepki gösterdi

Haziran 2013’teki Gezi eylemleri sırasında dışişleri bakanı olan Davutoğlu ise isim vermeden davaya ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Ahmet Davutoğlu, “Uzun tutukluluk süreleri ile adaleti örselerseniz, çelişkili kararlarla hukuku hiçe sayarsanız verdiğiniz hükme saygı kalmaz. Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda. Yargının içerde ve dışarda itibarını tesis etmek, demokratik siyasetin en temel önceliğidir." şeklinde konuştu.