CHP’ye İzmir kalesinden öfke var! CHP 'yapmayacağız' dediği her şeyi yaptı

Miting meydanlarında hak hukuk, adalet ve özgürlük sloganları atan CHP, yerel seçimlerin akabinde gerçek yüzünü gösterdi. Liyakat edebiyatıyla halkı kandıran ve ‘hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ sözünü veren CHP’li başkan adayları mazbatayı alır almaz tersi yönde bir politika uygulamaya başladı. Birçok CHP’li belediye hiçbir gerekçe göstermeden binlerce mazlumu işten çıkartırken, belediyenin en kritik birimlerini ise akrabalarına peşkeş çekti. Seçim kampanyası boyunca dini değerlerle barışık bir görüntü çizen CHP, seçim sonrası İslam karşıtı yasakları da uygulamaya başladı.

Chp’li belediyeler akraba çiftliği

Yürüttükleri yalan ve iftira siyasetiyle halkı teslim almayı başaran CHP, seçim meydanlarında verdikleri sözlerin tam tersi yönünde bir politika izliyor. Seçim propagandalarında liyakati esas alacaklarını, dini özgürlüklere karışmayacaklarını, kimseyi işten çıkarmayacaklarını ve yerel yönetimlerin sorunlarını büyük bir hızla çözeceklerini iddia eden CHP’li başkan adayları, ne dedilerse aksi yönde davranıyor. AK Parti’nin 17 yıllık liyakat ehli kadroları sayesinde çağ atlayan Türkiye’de, ‘liyakat’ olmadığı palavrasıyla kara propaganda yürüten CHP’liler, kazandıkları belediyeleri yandaşlarına peşkeş çekiyor. İzmir’in Torbalı İlçesi Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u, belediyenin en önemli iştirak olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’ne (TORBEL) Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. CHP’li hiç kimseye güvenemediği gerekçesiyle atamayı yaptığını itiraf eden Uygur, gelen tepkiler üzerine oğlunu görevden aldı.

Halkı kandırmaktan utanmadılar

Adana’nın Seyhan Belediye Başkanı CHP’li Akif Kemal Akay da damadı Ahmet Erdal Şenyurt’u özel kalem müdürlüğü görevine getirdi. Belediye makamlarını akrabalar arasında pay eden CHP’li Başkanların arasına Karabük’ün Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı. Başkan Köse, kardeşi Zafer Köseyi özel kalem müdürlüğüyle ödüllendirdi. İzmir’in Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise kuzeni Oya Ceritoğlu’nu sekreter kadrosundan işe alırken, İzmir’in Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar’ı özel kalem müdürlüğüne getirdi İzmir’in Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da trajikomik bir kararla, kendini belediye ait bir iştirakin başına atadı. CHP’li İzmir’in Menemen İlçesi Belediye Başkanı Serdar Aksoy da halasının eşi olan eniştesi İrfan Aras’ı başdanışmanı yaptı.

Ne dedilerse tersini yaptılar

Seçimler sonrası işçi kıyımları da aldı başını gitti. Adana’da, 1750, Bolu’da 97, Çanakkale Bayramiç’te 53, İzmir Torbalı’da 425, Küçükçekmece’de 170 kişi hiçbir gerekçe gösterilmeden iş sözleşmeleri feshedildi. Genlerindeki vesayetçi damarlar depreşen CHP, mütedeyyinlere hoş görünmek için takındığı maskeyi de çıkarttı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışanlara sakal yasağı getirdi. Seçimlerin yenilenmesi gündeme geldiğinde ‘İstanbul’un kaybedecek bir dakikası bile yok’ diyerek mağdura yatan Ekrem İmamoğlu, mazbatayı alır almaz, kendini Bodrum plajlarının kızgın kumlarına attı.

“Güvenebileceğim kimse yoktu” diyerek oğluna torpil geçen CHP’li belediye başkanı 400 kişiyi kapıya koymuş

Torbalı Belediyesi tarafından işlerine son verilen yaklaşık 400 kişi eylem yaptı. Torbalı Emek ve Dayanışma İşçi Platformu öncülüğünde belediye önünde bir araya gelen yaklaşık 400 eski çalışan, sloganlar attı. Ellerinde “Martın sonu açlıkmış”, “Hani her şey güzel olacaktı”, “Söz namustur”, “Oğluna var da bize yok mu”, “Yetti artık” pankartları taşıyan grup, Belediye Başkanı İsmail Uygur’a tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Koray Koç, belediye yönetiminin, kendilerini işten çıkarırken “istihdam fazlalığının getirdiği mali şartları” sebep gösterdiğini belirterek şunları dile getirdi: “İşten çıkarıldığımız 24 Temmuz’dan 10 gün önce belediye bünyesindeki şirkete 202 personel alımının yanı sıra Belediye Başkanı’nın oğlu Efe Uygur 7 bin lira maaşla işe başlatıldı. Kılıçdaroğlu da katıldığı Torbalı’daki mitingde işçi çıkarmayacağına dair namus ve şeref sözü verdi. Sayın Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a yürüyordu, adalet arıyordu. Gelsin adaleti Torbalı’da bulsun.” Mustafa Göktepe ise “Engelli kadrosunda çalışıyordum” dedi.