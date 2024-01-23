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Gündem “CHP’ye her türlü desteği vereceğim” demişti! Muharrem İnce Cuma gününü bekleyin
Gündem

“CHP’ye her türlü desteği vereceğim” demişti! Muharrem İnce Cuma gününü bekleyin

Yeniakit Publisher
2024-01-23 07:46:00 -
"CHP’ye her türlü desteği vereceğim" demişti! Muharrem İnce Cuma gününü bekleyin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan İnce, aylardır konuşmadığını belirterek, "Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum." dedi.

Yerel seçim öncesi partilerin 'ittifak' ve 'işbirliği' trafiği sürerken daha önce İBB Başkan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeler gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mesajında aylardır konuşmadığını belirten İnce, cuma gününe kadar sabretmeleri çağrısında bulundu. İnce, paylaşımının devamında "Her şey Memleket için" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yıllar sonra gittiği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret ederek, göreve seçilmesinden dolayı kutlamıştı. İnce, yerel seçimlerde, CHP’yle işbirliği yapmaya ve her tür desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.

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