CHP’ye geçen belediyelerde işçi kıyımı sürüyor!

31 Mart yerel seçimlerinde Ceyhan’da CHP’nin seçimi kazanan ismi Kadir Aydar, personel çıkarımlarına devam ediyor. 12.04.2019 tarihinde hazırlanan evraklar geçtiğimiz günlerde 4 personele tebliğ edilmişti. Yine 12.04.2019 tarihli evrakla bugün (17.04.2019) 7 sözleşmeli personelin işine son verildiği tebliğ edildi.

İşten çıkarılan personellerden Ç.A yaptığı açıklamada “İşine son benimle birlikte on bir personelin “bir proje” kapsamında işe alındığı, proje bittiği için işimize son verildiğini bilgi edindik. Bizler KUDEB (Koruma Uygulamaları ve Denetim Büroları) biriminin personelleriyiz. KUDEB bir proje değil, bir birimdir. Ayrıca ben dahil işine son verilen 11 personelin işe gitmeden maaş aldığı, bankamatikçi olduğumuz algısı yaratılmaya çalışmakta. Bizler işlerine giden, çalıştığımız kurum için, Ceyhan için emek veren insanlarız. Çalışmadan maaş aldığımız iddialarını kesinlikle reddediyoruz. İşin ilginç yanı içimizde seçim süreci boyunca CHP’li Kadir Aydar’ı imkanları doğrultusunda destekleyen, gönül vermiş personeller var. Yine Ceyhan Belediyesi Eski Başkanı Ali Alper Boydak’ı da hem ahde vefa diyerek dönemin belediye başkanı olduğu için destekleyen hem de yapılan baskılar sonucu desteklemek zorunda kalan arkadaşlarımız da var. Her ne olursa olsun ben ve on arkadaşımın hiç bir gerekçe gösterilmeksizin işine son verilmesini kabul etmiyor, hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı sizin aracılığınız ile iletmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İş akdi fesh edilen 11 personelin belgeleri: