% 75'inde pestisit mi? En çok kimyasal içeren sebze ve meyve belli oldu: Şifa mı zehir mi?
Çevresel Çalışma Grubu (EWG)'ndan dikkat çeken bir araştırma sonucu geldi.
Çevresel Çalışma Grubu (EWG)'ndan dikkat çeken bir araştırma sonucu geldi.
Çevresel Çalışma Grubu (EWG) 2026 yılının “Sebze ve Meyvelerde Pestisit Rehberi” raporunu yayınladı. Rapor, sebze ve meyvelerde pestisit kalıntılarını ortaya koydu. Bazı ürünlerde oran yüzde 96’ya ulaşırken, en temiz ve en riskli listeler açıklandı.
Çevresel Çalışma Grubu’nun (EWG) 2026 yılına ait “Sebze ve Meyvelerde Pestisit Rehberi” yayımlandı. Rapora göre, meyve ve sebzeler sağlıklı beslenmenin temel parçalarından biri olsa da birçok üründe farklı seviyelerde pestisit kalıntısı bulunuyor.
Uzmanlar, günlük beslenmede en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor. Ancak dünya genelinde pek çok kişi bu seviyeye ulaşamıyor. EWG’nin hazırladığı rehber, hem daha fazla sebze ve meyve tüketimini teşvik etmeyi hem de pestisit maruziyetini azaltmayı amaçlıyor.
ABD Tarım Bakanlığı verilerine dayanan analizlerde, organik olmayan meyve ve sebzelerin yaklaşık u’inde pestisit kalıntısı bulunduğu ortaya kondu. Bu kalıntılar yalnızca miktar açısından değil, toksisite yani zarar potansiyeli bakımından da değerlendirildi.
Bilimsel araştırmalar, pestisitlerin özellikle: Hormon sistemini bozabileceğini Üreme sağlığını etkileyebileceğini Sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini gösteriyor Bu etkilerin özellikle çocuklar ve gelişim çağındaki bireyler için daha kritik olduğu belirtiliyor.
Raporda öne çıkan bir diğer konu ise 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS türü pestisitler oldu. En sık tespit edilen pestisit: Fludioxonil () Şeftali ve erikte görülme oranı: ?’a yakın Diğer yaygın PFAS pestisitler: Fluopyram (%8) ve Bifenthrin (%7)
Bilim insanları, bu kimyasalların uzun vadeli etkilerinin henüz tam olarak netleşmediğini ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.
EWG listesine göre pestisit kalıntısı en düşük meyve ve sebzeler şöyle sıralandı: Ananas Tatlı mısır Avokado Papaya Soğan Dondurulmuş bezelye Kuşkonmaz Lahana Karnabahar Karpuz Mango Muz Havuç Mantar Kivi
Bu ürünlerin yaklaşık `’ında pestisit kalıntısına rastlanmadığı, yalnızca ’sında birden fazla pestisit tespit edildiği bildirildi.
Listede en yüksek pestisit kalıntısına sahip ürünler ise şu şekilde sıralandı: Ispanak Kale ve yeşil yapraklı sebzeler Çilek Üzüm Nektarin Şeftali Kiraz Elma Böğürtlen Armut Patates Yaban mersini (+ Yeşil fasulye ve biberler de bu gruba yakın değerlendirildi)
Verilere göre bu ürünlerin ?’sında pestisit kalıntısı bulundu. Ortalama olarak her üründe 4 veya daha fazla farklı pestisit tespit edildi. Böğürtlenlerde bu oran ?’e ulaştı.
Uzmanlar, tüm meyve ve sebzelerin tüketim öncesinde mutlaka yıkanması gerektiğini belirtiyor. Bu işlem: Pestisit miktarını azaltıyor Ancak tamamen ortadan kaldırmıyor Organik ürünlerin, pestisit maruziyetini azaltmada en etkili seçeneklerden biri olduğu ifade ediliyor.
TÜKETİCİLERE ÖNERİLER Pestisit oranı yüksek listede yer alan ürünlerde mümkünse organik tercih edin Tüm sebze ve meyveleri tüketmeden önce iyice yıkayın
