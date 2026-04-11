Kaçak telefona IMEI kilit: Bakan Uraloğlu on altı milyonluk dev kaydı duyurdu

“11,6 MİLYON AKILLI TELEFONUN KAYDI YAPILDI” IMEI kaydı yapılan cihazların, büyük oranda akıllı telefonlardan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat, imalat ve yolcu beraberi yollarıyla ülkeye giren 11 milyon 683 bin 195 akıllı telefon cihazının kaydı yapıldı. Bunlardan 6 milyon 341 bin 391 adedi ithalat, 5 milyon 270 bin 601 adedi imalat yoluyla kaydedildi. Geçen yıl kayıt altına alınan IMEI sayısı ise 29 milyon 747 bin 29'u buldu." Uraloğlu, IMEI kaydı yapılan mobil cihazlardan büyük bir kısmının, Samsung ve Apple marka cihazların oluşturduğunu belirterek ayrıca kayıtta Redmi, Oppo, Tecno, Reeder, Infinix, Realme ve TCL markalarının bulunduğunun görüldüğünü kaydetti