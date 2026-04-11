Kaçak telefona IMEI kilit: Bakan Uraloğlu on altı milyonluk dev kaydı duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kaçak telefona IMEI kilit: Bakan Uraloğlu on altı milyonluk dev kaydı duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) iki bin yirmi beş yılı Mobil Cihaz Kayıt Sistemi verilerini açıkladı. Türkiye’ye ithalat, imalat ve yolcu beraberinde giren milyonlarca cihazın kayıt altına alındığını belirten Uraloğlu, kayıt sistemindeki disiplinin kaçak telefon trafiğine darbe vurduğunu vurguladı. Özellikle akıllı telefon pazarında yerli imalatın payı dikkat çekerken, küresel devlerin hakimiyeti de verilere yansıdı.

Bakan Uraloğlu, BTK’nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne ithalat ve imalat yoluyla giren her cihazın IMEI numarasıyla sisteme işlendiğini hatırlattı. Yurt dışından getirilen telefonlar için yüz yirmi günlük kayıt süresi zorunluluğuna dikkat çeken Uraloğlu, pasaport üzerinden yapılacak işlemlerde son üç yıl kuralının tavizsiz uygulandığını belirtti. Kullanıcıların e-Devlet üzerinden yapabildiği bu başvurular sayesinde, sistemsiz cihazların şebeke erişimi engellenerek kayıt dışılığın önüne geçiliyor.

Türkiye'de geçen yıl kaydı yapılan yaklaşık 11,7 milyon mobil cihazın 6 milyon 341 bin 391'i ithalat, 5 milyon 270 bin 601'i ise imalat yoluyla sisteme girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, 2025 yılı Mobil Cihaz Kayıt Sistemi verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat yoluyla yurt dışından getirilen ve imalatı yapılan her telefonun IMEI numarasıyla kaydedildiğini anımsatan Uraloğlu, yurt dışından getirilen telefonlara, 120 gün içinde kayıt için başvuru yapılması zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı. IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun, son 3 yıl içinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde bulunmamış olması gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, kullanıcıların e-Devlet üzerinden başvurularını yapabileceklerini aktardı.

Uraloğlu, Türkiye'de geçen yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat, imalat ve yolcu beraberinde yollarla ülkeye giren toplam 16 milyon 921 bin 282 cihazın kaydının yapıldığını belirterek "Bu cihazların 11 milyon 373 bin 532 adedi ithalat, 5 milyon 476 bin 547 adedi imalat yoluyla kaydedilirken yolcu beraberinde getirilen cihaz sayısı 71 bin 203 oldu." diye konuştu.

“11,6 MİLYON AKILLI TELEFONUN KAYDI YAPILDI” IMEI kaydı yapılan cihazların, büyük oranda akıllı telefonlardan oluştuğunu bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne ithalat, imalat ve yolcu beraberi yollarıyla ülkeye giren 11 milyon 683 bin 195 akıllı telefon cihazının kaydı yapıldı. Bunlardan 6 milyon 341 bin 391 adedi ithalat, 5 milyon 270 bin 601 adedi imalat yoluyla kaydedildi. Geçen yıl kayıt altına alınan IMEI sayısı ise 29 milyon 747 bin 29'u buldu." Uraloğlu, IMEI kaydı yapılan mobil cihazlardan büyük bir kısmının, Samsung ve Apple marka cihazların oluşturduğunu belirterek ayrıca kayıtta Redmi, Oppo, Tecno, Reeder, Infinix, Realme ve TCL markalarının bulunduğunun görüldüğünü kaydetti

İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış
Dünya

İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış

İspanya Başbakanı Sanchez'den terör devleti İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış geldi.

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı
Gündem

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı

Gaziantep'te 3 kişiyi silahla rehin alan ve hakkında 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen ..
Laikçi iftiracılara suç duyurusu: Ramazan Hoca'ya kumpasta hesap vakti!
Gündem

Laikçi iftiracılara suç duyurusu: Ramazan Hoca'ya kumpasta hesap vakti!

Manisa’da Atatürk’e hakaret iddiasıyla laikçi kumpasa uğrayan Ramazan Avuşmak Hoca’nın cezaevine girmesine neden olan sendika ve Atatürkçü D..
Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!
Gündem

Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgeyi ateş çemberine çeviren gelişmeleri ele almak üzere bir t..
Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası
Gündem

Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanan CHP'li..
Yeni dünya düzeninde stratejik adım Uzak Doğu'da güç birliği
Dünya

Yeni dünya düzeninde stratejik adım Uzak Doğu'da güç birliği

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti. Kim, Kuzey Kore'nin "sosyalizmi..
