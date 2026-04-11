Kaçak telefona IMEI kilit: Bakan Uraloğlu on altı milyonluk dev kaydı duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) iki bin yirmi beş yılı Mobil Cihaz Kayıt Sistemi verilerini açıkladı. Türkiye’ye ithalat, imalat ve yolcu beraberinde giren milyonlarca cihazın kayıt altına alındığını belirten Uraloğlu, kayıt sistemindeki disiplinin kaçak telefon trafiğine darbe vurduğunu vurguladı. Özellikle akıllı telefon pazarında yerli imalatın payı dikkat çekerken, küresel devlerin hakimiyeti de verilere yansıdı.