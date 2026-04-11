Tilkilik devam ediyor! İmamoğlu, Menderes’e mi, Cem Uzan’a mı benziyor!

Yücel Kaya
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın, Adnan Menderes’e mi yoksa Cem Uzan’a mı benzetilebileceğine dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Karahasanoğlu, Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’in İmamoğlu’nu Adnan Menderes’e benzetmesini eleştirerek, İmamoğlu’nun davasının Cem Uzan’ın yaşadığı süreçle benzerlikler taşıdığını savundu.

Karahasanoğlu, Taşgetiren’in İmamoğlu’nu Adnan Menderes’e benzeten cümlelerini aktararak, bu kıyaslamanın "tilkilik" olduğunu iddia etti. "Hortumcu ile hortumcuyu, siyasi davaya muhatap olan ile siyasi davaya muhatap olanı karşılaştırma yerine, suçsuz yere yargılanan ile suçun en kralını işleyenleri kıyaslayıp, yolsuzlukta zirveye çıkanları siyasi davaya muhatap olmuşçasına savunma rezaletinin seviyesizliğini görün." ifadelerini kullandı.

Cem Uzan’ın Hikayesi: Hortumcu mu, Siyasi Mağdur mu?

Karahasanoğlu, yazısının bir bölümünde kendi ifadelerini alıntı gibi sunarak, Cem Uzan ve ailesine yönelik operasyonların benzerliğine dikkat çekti. Uzan’ın hırsızlıklarının görünür olması için siyasete girdiğini, ancak daha sonra yargılamalarda her şeyin ortaya çıktığını belirtti. Uzan’ın aldığı cezaları çekmemek için kaçak yaşadığını, bugün ise savunan birinin olmadığını vurguladı.

Menderes mi, Uzan mı? Karahasanoğlu’nun Analizi

Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun davasını Adnan Menderes’in davası yerine Cem Uzan’ın davasıyla kıyaslamanın daha uygun olduğunu savundu. Menderes’in yargılanmasının darbe ile başladığını, özel mahkeme kurulduğunu ve kararın kesin olduğunu belirtti. Uzan için ise darbe yapılmadığını, klasik yargı hiyerarşisindeki mahkemelerde yargılandığını ve kararın itiraz edilebilir olduğunu vurguladı.

Vicdanınız Elveriyorsa... Karahasanoğlu’nun Çağrısı

Karahasanoğlu, yazısını şu sözlerle tamamladı: "Uzan’ın mahkeme heyetine yaptığı tehditleri, bugün Ekrem İmamoğlu’nun tekrarladığı tehditlerle yanyana koyup, vicdanınız elveriyorsa buyrun Ekrem İmamoğlu’nu Cem Uzan’a değil, Adnan Menderes’e benzetin."

Ali Karahasanoğlu'nun yazısını okumak için tıklayın>>>

Saim genç

Ya Bir yol bulanacak yâda Yeni bir yol yapılacak .Devlettin üst aklı bir gün düdüğü çalar maçı bitirir tribünleri boşaltır.not siyaseten ölü bir adamın reklamını yapmayın

Abdül

Bazı islami diye bildiğimiz yazarlar şirazeyi kaçırmışlar taş getiren de bunlardan biri anlayamadım bir türlü
