CHP’ye efsane Game Of Thrones uyarlaması: Game Of Polls CHP Bir grup animasyoncunun Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinden uyarladığı video animasyon, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Profesyonel bir animasyon çalışması olan videoda, CHP içindeki koltuk kavgaları anlatılırken, CHP’nin yerel seçimlerdeki müttefiklerine de ironik şekilde yer veriliyor. Uyarlama animasyonda FETÖ’nün beddua seansına da gönderme var.

Yasemin Karahan Yeniakit.com.tr Sosyal medyada bir grup animasyoncunun yaptığı uyarlama video paylaşım rekorları kırdı. Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinden uyarlama yapan animasyoncular, videoda CHP içindeki koltuk kavgalarını ve yerel seçim ittifaklarını ironik şekilde anlattılar. Animasyon uyarlamadaki seslendirmelerin ve görsellerin kalitesi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilirken, videonun sonundaki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in beddua seansı izleyenleri güldürdü.

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