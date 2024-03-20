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Siyaset CHP'ye Diyarbakır şoku! Başkan istifasını duyurdu
Siyaset

CHP'ye Diyarbakır şoku! Başkan istifasını duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-20 23:38:00 -
CHP'ye Diyarbakır şoku! Başkan istifasını duyurdu

Yerel seçimlere giden süreçte sık sık kriz yaşayan CHP'de sıcak bir gelişme yaşandı. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere 10 gün kala partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı’nda sürpriz bir istifa yaşandı. 2 yıla yakın bir süredir İl Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Atik, görevinden istifa etti.

Atik, yaptığı açıklamada, “Genel merkez beni görevden almadı. Kendi isteğimle bu görevi başka bir arkadaşımıza devrettim. Yeni yönetime başarılar diliyorum” dedi.

Abdullah Atik, 2016 yılında AK Parti'den ayrılmış, partisindeki ilk seçimde CHP Diyarbakır İl Başkanı olmuştu.

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