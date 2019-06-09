0553 313 94 23

CHP'ye ders olsun! Denize düşen genç kızı Suriyeli genç kurtardı

İstanbul Beyoğlu'nda denize düşen genç kadını, 14 yaşındaki Suriyeli genç ve çarşı iznindeki asker kurtardı. İskeleye çıkarılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 14:49
CHP'ye ders olsun! Denize düşen genç kızı Suriyeli genç kurtardı

Dün saat 12:00'de yaşanan olayda İstanbul Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nda askerlik yapan Onbaşı Fırat Kapağan çarşı iznine çıkıp geldiği Karaköy Sahili'nde arkadaşlarıyla gezmeye başladı. Bu sırada denize düşen genç kadını gören Fırat Kapağan denize atladı.

14 yaşındaki Suriyeli Kürdi yardım etti

Fırat Kapağan, anında müdahalesiyle açığa doğru sürüklenen ve boğulmak üzere olan kadını kurtardı. Daha sonra denize atlayan 14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü Kürdi'nin yardımıyla da genç kadın denizden çıkarıldı.

Kısa süre baygınlık geçiren 19 yaşındaki kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Adının Yağmur olduğu söyleyen kadın, kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Denize atlayıp kadını kurtaran Fırat Kapağan, "Ben arkadaşlarımla oturuyordum. Sohbet ediyorduk, kız da orada oturuyordu. Bir baktım kız denize düşmüş boğuluyordu. Ben de üstümü bile çıkarmadan atladım, kızı biraz kenara getirdim. Daha sonra yardım için atlayıp gelen arkadaşla beraber çıkardık" dedi.

14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü Kürdi "Biz burada yüzüyorduk. Kız atladı. Önce bir kişi kurtarmak için atladı sonra ben de atladım, kurtardık iskeleye çıkardık" diye konuştu.

"Suriyelilere düşman olan CHP zihniyetine ders"

Suriyeli gencin bu fedakarlığı, Suriyeliler üzerinden algı operasyonu yaparak savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınanan mazlumları hedef alan kemalist zihniyete ders niteliğinde bir cevap olduğu şeklinde yorumlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:49
  1. İstanbul
  2. Beyoğlu
  3. Maltepe
  4. CHP
  5. Suriyeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pençe Harekatı’nda PKK’ya ait 4 girişli 13 odalı sığınak imha edildi
    1. Pençe Harekatı’nda PKK’ya ait 4..
    2. Beşiktaş’ta makas terörüyle 4 kişinin..
    3. Aksaray’da 9 günlük bayram tatili..
    4. Türkiye-İzlanda maçının hakemi belli..
    5. Kuyumcuya operasyon: 20 kilo sahte..
    6. PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha..
    7. Türkiye - İzlanda maçını Szymon..
    8. Sudan’da sivil itaatsizlik eylemleri..
    9. Azez'de Mehmetçiğe hain saldırı! 1..
    10. Türk hokeyinin Avrupa'daki gururu
    11. Yuvasından düşen yavru baykuşa anne..
    12. Uyuşturucu ticaretine gözaltı
    13. Gül Diyarı’nda ‘Gül Festivali’ coşkusu
    14. Ayder’de otomobil eve girdi
    15. Evkur Yeni Malatyaspor’da Adil Gevrek..
    16. Pendik sahiline vuran ölü at görenleri..
    17. Kazada ölen anne, baba ve oğul yan..
    18. Fenerbahçe aradığı golcüyü İtalya'da..
    19. Ümraniye’de kontrolden çıkan minibüsün..
    20. Koç Holding'den "özel uçak" açıklaması:
    21. Karacailyas futbol sahası yenilendi
    22. İçişleri Bakanı Soylu o anları..
    23. İstanbul Havalimanı tıklım tıklım!
    24. İstanbul’a dönüş yolunda yoğunluk
    25. "Türkiye ile Ukrayna dost ve kardeş..
    26. Jandarmadan Ramazan Bayramı tedbirleri
    27. Karasu SGM’de sona gelindi
    28. Üniversite taban puanları 2019 4..
    29. CHP'ye ders olsun! Denize düşen genç..
    30. Salihli Belediyespor görev dağılımı..
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler