CHP'ye ders olsun! Denize düşen genç kızı Suriyeli genç kurtardı

Dün saat 12:00'de yaşanan olayda İstanbul Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nda askerlik yapan Onbaşı Fırat Kapağan çarşı iznine çıkıp geldiği Karaköy Sahili'nde arkadaşlarıyla gezmeye başladı. Bu sırada denize düşen genç kadını gören Fırat Kapağan denize atladı.

14 yaşındaki Suriyeli Kürdi yardım etti

Fırat Kapağan, anında müdahalesiyle açığa doğru sürüklenen ve boğulmak üzere olan kadını kurtardı. Daha sonra denize atlayan 14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü Kürdi'nin yardımıyla da genç kadın denizden çıkarıldı.

Kısa süre baygınlık geçiren 19 yaşındaki kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Adının Yağmur olduğu söyleyen kadın, kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Denize atlayıp kadını kurtaran Fırat Kapağan, "Ben arkadaşlarımla oturuyordum. Sohbet ediyorduk, kız da orada oturuyordu. Bir baktım kız denize düşmüş boğuluyordu. Ben de üstümü bile çıkarmadan atladım, kızı biraz kenara getirdim. Daha sonra yardım için atlayıp gelen arkadaşla beraber çıkardık" dedi.

14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü Kürdi "Biz burada yüzüyorduk. Kız atladı. Önce bir kişi kurtarmak için atladı sonra ben de atladım, kurtardık iskeleye çıkardık" diye konuştu.

"Suriyelilere düşman olan CHP zihniyetine ders"

Suriyeli gencin bu fedakarlığı, Suriyeliler üzerinden algı operasyonu yaparak savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınanan mazlumları hedef alan kemalist zihniyete ders niteliğinde bir cevap olduğu şeklinde yorumlandı.