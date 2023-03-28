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Gündem CHP'ye böyle tepki gösterdi: Erbakan Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor
Gündem

CHP'ye böyle tepki gösterdi: Erbakan Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-28 03:06:00 -
CHP'ye böyle tepki gösterdi: Erbakan Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, CHP Sözcüsü Faik Özktrak'ın merhum Erbakan Hoca ile ilgili sözleri hakkında yaptığı açıklamada, 'Erbakan Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor' diyerek tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde, "13'üncü Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu Baba Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına, müsaade etmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.Öztrak'ın sözlerine Yeniden Refah cephesinden ilk tepki geldi.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, sosyal medya hesabından Öztrak'ın sözlerine cevap verdi.

'Adı ağzınıza yakışmıyor'

Güner açıklamasında, ''CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "Fatih Erbakan merak etmesin. Yeni Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, babası Erbakan hocamızın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek."demiş ERBAKAN Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor. Ayasofyayı müze yaparak, İstanbul Sözleşmesini geri getirerek, Çocukların Kuran öğrenmesini engelleyerek siz ancak Mücahit Kılıçdaroğlu diye bağıranları mutlu edersiniz.'' ifadelerini kullandı.

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