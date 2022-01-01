Hikmet Genç, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için "Ortaçağ zihniyeti" diye höyküren CHP'li Özgür Özel'e çok sert tepki gösterdi. Akşam gazetesindeki yazısına "CHP'ninki ‘Ortaçağ' değil, ‘Homo Sapiens' siyaseti" başlığını atan Genç, Özgür Özel ve temsil ettiği zihniyete "İslam düşmanlığı yaparak neyi keşfettiniz" sorusunu yöneltti. İşte o yazı: "CHP'nin Özgür Özel'li Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için "Ortaçağ zihniyeti" diyor...

Yüzlerce kez açıklamışızdır. Binlerce kez yazmışızdır. Daha 1 hafta önce yazdık.

Osmanlı'yı, İslam'ı kötülemek için okullarda 'Çarşaflı tesettürlü tiyatro oynatarak', beyin yıkayarak çocukları geçmişine düşman etmeye çalışıyorlar" dedik...

Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç de şöyle bir twit atmış; (Haşa Sümme Haşa)

"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi ant etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

Biri biter biri başlar.

Söylenecek bir ton laf ama hangisinden başlayacaksın.

İstisnai değil... Yüzlerce binlerce örneği var. CHP zihniyeti tam da budur... Genetik kodlarına var olduğu için asla değişmez... Mutasyona da uğramamıştır... Ya da şöyle söyleyelim. Anti-İslamcı bir "din" gibidir. Ve "tahrif" olmadan günümüze kadar gelmiştir...

Duruma göre 'takiye' de yaparlar. Mesela cuntacıların vesayeti varsa direkt düşmanlıkta bir sakınca yoktur (28 Şubat'ta olduğu gibi).

Eğer sırtlarını dayayacak bir vesayet yoksa, "biz de acayip dindarız" demeye başlarlar. İmam Hatipleri onlar kurar. Başörtüsü sorununu onlar çözer. Ateistleri bile Ramazan'da iftar sofralarında huşu ile dua eder!..

Takiye de, nereye kadar?!

Biraz heyecan, içlerindeki İslam düşmanlığını izhar etmeleri için yetiyor.

CHP'nin Özgür Özel'ine göre, (-ki CHP'nin özelinde de öyledir) erken yaşta Kur'an-ı Kerim öğretmek Ortaçağ zihniyeti!..

Şimdi bunlara Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen ve öğretenin İslam'daki yerini anlatsak ne fayda. Bildiğin dümdük İslam düşmanlığı. Ancak bu kadarını söyleyebiliyorlar.

Kozmoslar içinde yatsın Türkan Saylan'ın dediği gibi namaz kılan öğrenci değil, bale yapan öğrenci görme meselesi.

Özel'in bilim adına da endişeleri varmış.

"Bu kafayla, orada, işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince."

Asıl yobazlık gericilik böyle bi'şey işte. Yine tonla cevabımız var ama yerimiz dar.

CHP döneminde Kur'an yasaklandı. Camiler ahıra çevrildi. Ezan susturuldu.

N'aptınız?.. Sanayii devrimi mi?..

İslam düşmanlığı yaparak neyi keşfettiniz?.. Dünya çapında kaç bilim adamı, kaç sanatçı yetiştirdiniz?..

Bugün Türkiye, bir İmam Hatipli liderliğinde her alanda ve dahi teknolojide dünyaya meydan okuyor.

Ortaçağ olsa yine iyi, CHP'ninki 'Homo Sapiens' siyaseti!

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