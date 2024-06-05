CHP’nin yüzsüzleri borç yarışında

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Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti desteğiyle yerel seçimlerde göstermelik bir başarı elde eden ve AK Parti’den devraldıkları belediyelerin borç batağında olduğu yaygarasını koparan CHP’lilerin makyajı erken aktı. İçinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bütçeleri talan eden ve yönettikleri belediyeleri iflasın eşiğine getiren CHP’liler, seçimin üzerinden henüz iki ay geçmişken para bulma derdine düştü. Yandaşları semirtmek ve şatafat uğruna belediye bütçelerini sıfırlayan ve kasada para olmadığı için personel maaşlarını dahi ödemekte zorlanan CHP’li başkanlar, belediye meclislerinden borçlanma yetkisi alarak kaynak arayışına girdi. Aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve güncel borcu 1 milyar 593 milyon TL’yi bulan İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ile CHP’nin kalesi konumundaki İzmir Karşıyaka, Menemen, Kartal ve Torbalı Belediyesi’nin de olduğu çok sayıda belediye adeta borçlanma yarışına tutuştu.

Afişi bırak CHP'ye bak

31 Mart seçimlerinde AK Parti’den devraldıkları belediyelerin hizmet karşılığı ödeyecekleri borçları afişe ederek algı oluşturmaya çalışan CHP’nin kendi yönettiği ve kapı kapı borç dilenen belediyelerinden bazıları şöyle:

İki dönemdir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve bakımsız teleferik yüzünden insanların ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet veren CHP’li Muhittin Böcek, Belediye Meclisinde alınan karar ile sözde yatırımlar için 1,5 milyar lira borçlanma yetkisi aldı.

Güncel borcu 1 milyar 593 milyon TL’yi bulan ve sürekli imar rantı ve yolsuzluklarla anılan CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nde 255 milyon TL daha ‘borçlanma yetkisi’ isteniyor.

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Beş yılda Kartal Belediyesi’nin borçlarını 1 milyar liranın üzerine çıkaran CHP’li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 240 milyon lira borçlanma yetkisi talebiyle kalmayıp, belediyenin 21 dairesini satmak için de meclisten yetki istedi.

31 Mart’ta CHP’ye geçen İstanbul Silivri Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Bora Balcıoğlu’nun, Meclis’ten talep ettiği borçlanma yetkisi kabul edilmedi

İzmir iflas etmiş durumda

Yarım asırdır CHP’nin yönettiği, seçmenin hizmete değil laikliğe oy verdiği İzmir’de de borç sarmalı yaşanıyor.

Maaş kriziyle gündeme gelen CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nin önceki gün yapılan Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı ilk oturumunda CHP’li Başkan Yıldız Ünsal’ın 130 milyon TL’lik borçlanma yetkisi oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in 80 milyon liralık kredi kullanımıyla ilgili önergesi kabul edildi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından ilk olarak 250 milyon lira kredi çekmek için borçlanma yetkisi aldı.

Fellik fellik para arıyorlar

Emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’e bağlı olan ve fellik fellik borç arayan diğer CHP’li belediyelerden bazıları ise şöyle:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, meclisten 3 milyar lira borçlanma yetkisi aldı.

Trabzon Ortahisar Belediyesi de Mayıs Ayı Belediye Meclisinin Birinci Oturumunda CHP’li Başkan Ahmet Kaya’ya 50 milyon TL borçlanma yetkisi verildi.

Manisa Yunusemre Belediyesi ise Mayıs Ayı Meclis Toplantısında CHP’li Belediye Başkanı Semih Balaban’a her türlü açık finansman ihtiyacını karşılamak için İller Bankası ve diğer bankalardan kredi kullanması için yetki verilmesi maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Şeniz Doğan, 140 milyon TL’lik borçlanma yetkisini meclisten almıştı.