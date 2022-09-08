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Gündem CHP’nin yıktığı camiye son balyoz Danıştay’dan
Gündem

CHP’nin yıktığı camiye son balyoz Danıştay’dan

CHP zulmüyle yıktırılan Sultanahmet’in 3 asırlık incisi Kabasakal Sinanağa Camii’nin yeniden ihyasına Anıtlar Kurulu, uzman bilirkişiler ve İstanbul 5. İdare Mahkemesi onay verirken, temyiz aşamasında ihya projesinin frenlendiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 08:53:00 -
CHP’nin yıktığı camiye son balyoz Danıştay’dan

 Yavuz Selim  İstanbul 

CHP zulmüyle yıktırılan Kabasakal Sinanağa Camii’nin yeniden ihyası için sürdürülen çalışmaların temyiz aşamasında frenlendiği ortaya çıktı. İstanbul’un Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde 1600’lü yıllarda Müteferrikbaşı Sinan Ağa tarafından inşa ettirilen Kabasakal Sinanağa Camii, CHP’nin tek parti iktidarı döneminde yıktırılmıştı. 1917 yangınında hasar gören ve onarılmayan caminin 1937’de yıktırıldığını gazetemiz Akit 1 Eylül’de “CHP’lilerden tarihî camiye çifte zulüm” başlıklı haberiyle gündeme taşıdı. Günümüzde Sultanahmet Arasta Çarşısı’ndaki Mimar Mehmetağa Caddesi ile Utangaç Sokak’ın kesiştiği yol alanında kalan Kabasakal Camii, avlusundaki çeşme ve şadırvan gibi kalıntılarıyla ihya edileceği günü beklerken, İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği’nin (İSTED) 2017 senesinde başlattığı çalışmalarla önce tescil sonra yeniden inşa sürecinin başlatılması için düğmeye basılmıştı.

Kurul ve mahkeme onayladı

Geçmişi Sultanahmet Camii’nden de eski olan tarihi ibadethanenin kalıntıları ve eski fotoğraflara yansıyan halini tespit eden İSTED’in 72 belge ile yeninden tescil edilmesi için başvurduğu İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 23.11.2017 tarihli kararında tescil işlemlerini onayladı. Ancak Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 26.12.2018 tarihinde tescil kaydını iptal etti. İSTED’in yargıya taşıdığı hadiseyle ilgili İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 30.10.2020 tarihinde cami tescil kararını hukuka uygun buldu. Mimar, harita ve kadastro yüksek mühendisi vesanat tarihçisinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti de 18.08.2020 tarihli raporunda bu karar yönünde görüş bildirmişti.

Ancak Vakıflar Müdürlüğü’nün istinafa taşığı dosya ile ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dava Dairesi, 15.09.2021’de Kabasakal Camii’nin ihya kararını iptal etti. Konunun son karar mercii olan Danıştay ise CHP zulmüyle yıktırılan caminin ihyasına son darbeyi vurdu.

Hakime rağmen red kararı

CHP iktidarının 1937’de yıktırdığı Kabasakal Camii’nin ihyası için İSTED’in sürdürdüğü çalışmaların istinaf mahkemesinin ardından Danıştay tarafından da durdurulduğu bildirildi. Danıştay Tetkik Hakiminin “İSTED’in temyiz talebinin kabulü, istinaf kararının bozulması” yönündeki mütalaasına rağmen Danıştay 6. Daire’nin 14.06.2022 tarih, 2022/7019 sayılı kararında 4’e karşı 1 oyla cami ihya projesini iptal ettiği kaydedildi.

Oyçokluğu ile alınan karara katılmayan Danıştay Hakimi Cafer Ergen’in ders niteliğindeki karşı oy izahında, bilirkişi raporuna atıf yaparak, “Kabasakal Camiinin, bulundugu yakın çevresinde ihya edilmesinin /.../ herhangi bir özgün niteliğe sahip yapıya zarar vermeyeceği, elde edilen tarihsel yazılı-görsel verilerin ihya için yeterli olduğu, Kabasakal Camii’nin konumu, plan özellikleri, malzeme, inşa tekniği, cephe özellikleri ve minaresinin durumu hakkında yeterli bilgi bulunduğu, ilgili kuruldan onaylatılacak projeler doğrultusunda gerçekleştirilecek teknik süreç çerçevesinde ihyasının mümkün olduğu” vurgulandı.

Helalleşmeciler suspus

Geçmişteki zulümlerini “Helalleşme” argümanıyla örtmeye çalışan CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve CHP’li İBB’nin sürece destek vermediği gibi yargı safhasının hiçbir aşamasında beyanda bulunmaması manidar karşılandı. Akit’in konuya ilişkin yazılı sorularına ise CHP Genel Merkezi’nden günlerdir hiçbir cevap verilmedi.

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Yorumlar

celil yağmuroğlu

HALA ANLAMADINIZ,MI BİR KENDİNİZİ SORGULAYIN BU PARTİYİ KİLMER KURDU KİMLER TARAFINDAN KURULDU NİÇİN KURULDU, BUNU ÖĞRENİNİ ÖNCE OSMANLIYI YIKTIKTAN SONAR KÜRESELCİ TELERİN TETİKÇİLERİ İNGİLİZ VE SİYONİSTLER SELANİKTEN BİR VALİ ATADILAR BU VALİYİ DESTEKLİYECEK VE PARLATACAK BİR ORGAN OLMASI GEREK ÖNCE BİR PARTİ KUDULAR CHP ADINI VERDİLER BAKIN HALKÇI MİLLİ DEĞİL BUNUN PROPAGANDASINI YAPAN BİR MEDYA KURDULAR GAZETE VE MAGAZİN BU GAZETENİN İSMİ LAİK CUMHURİYE KURDULAR ((( DİKKAT EDİN HEM CHP VE CUMHURİYRT GAZETESİ 100 NEDN AYAKTALAR DEMEK BU BİR TÜRKİYE PARTİSİ OLSAYDI ÇOKTAN YOK OLUP GİTMİŞTİ KAÇ PARTİ VE İSLAMİ VE MİLLİ MEDYA YOK GİTTİ,,BUNLARI MİLLETE ANLATILMADIKÇA ((( HAVANDA SU DÖVERSİNİZ,,,DEMEKİÇİMİZDE HALA SİYONİSLER HÜKÜM SÜRÜYOR BİLİYORUZ AMA KORKUYORUZ SESİMİZİ ÇIKARMAYA,,,DEVAM EDİN,,,HAYIRLISI,,

samimi

Tarihî eserlere sahip çıkmak adı altında kopardıkları yaygaraya bak .. yaptıklarına bak...o karşı çıkan diğer üyeler neye göre karar veriyor?... Kılıçdaroğlu'nun canan Kaftancıoğlunun isteği gibi mı hareket ediyorlar?...Akdamar kilisesine de karşı çıkar mıydınız?... tarihî eser sevdası ile galata kulesi için konuşan Ekrem ve CHP neden sessiz ? Van gölünde ki Akdamar kilisesi için de aynı sessizliği gösterir miydi?
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