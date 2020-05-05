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Gündem

CHP’nin yeni hedefi Selçuk Bayraktar! Türkiye’nin parlayan yıldızını hedef aldılar

Türkiye’ye kazandırdığı İHA ve SİHA’larla teröre içerde ve dışarda ağır darbeler vurulmasına öncülük eden, Selçuk Bayraktar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Ağbaba’nın iftiralarına cevap vermemesi halinde, 11 kültür merkezinde devam eden Deneyap projelerine destek vermeyeceklerini ve protokolü fesih edeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:32:00 -
CHP’nin yeni hedefi Selçuk Bayraktar! Türkiye’nin parlayan yıldızını hedef aldılar

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Terörist Ceren Güneş’i TBMM’ye sokarak teröristlerin savunuculuğunu yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ürettiği İHA ve SİHA’larla terör örgütlerine kan kusturan Selçuk Bayraktar’ı hedef aldı.

Terörist Ceren Güneş’i Gazi Meclis’e sokarak teröristlerin savunuculuğunu yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba şimdi de ürettiği İHA ve SİHA’larla terör örgütlerine kan kusturan, TSK’nın gücüne güç katan Selçuk Bayraktar’ı hedef aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden Selçuk Bayraktar’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfı’nın İBB’den destek aldığı yalanını söyleyen Ağbaba’ya sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

İşleri güçleri yalan siyaset

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, şu değerlendirmede bulundu: “Son dönemde özellikle bu yalan ve iftira siyasetini kendilerine misyon belirlemiş durumdalar. Söyledikleri yalanlar bir bir ortaya çıkmasına rağmen hâlâ utanmadan aynı şeyi tekrar etmeye devam ediyorlar. Çünkü belli bir yalanı çok fazla tekrar edince ona inanmaya başladılar. Bunların yaptığı çok etik dışı, çok ahlak dışı bir harekettir. Çünkü Bayraktar hakkındaki iddiaları belgelere dayanarak çürüttüğü halde aynı polemiği devam ettiriyorlar. Bu yalanlarla, iftiralarla alakalı hukuki süreç işlemeye başlanmalı. Böyle bir muhalefet anlayışı olamaz. Bu tutumları Türkiye’ye çok zarar veriyor. Bu yaptıkları demokrasiyi felç etmekten başka bir işe yaramıyor. Her şeyin ötesinde toplumun ahlakını bozuyorlar.”

CHP’nin yalanı günlük siyasette kullanmaktan hiçbir zaman çekinmediğini belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, şunları ifade etti:

‘CHP siyasetin gayya kuyusudur’

“CHP bu konuda artık masterını tamamlayarak yalanı karakterleri haline getirmiştir. Bu millete hayırlı, faydalı bir işin içerisinde olmayan, millete ve milletin değerlerine ters ne varsa onun peşinden giden CHP ve sözcüleri artık haddi aşmaktadır. Ülkemizin yüzünü ağartan, Ortadoğu ve Akdeniz semalarında gözümüz, kulağımız olan İHA’ları, SİHA’ları üreten BAYKAR’a böyle bir iftira atılması planlı bir saldırıdır. Her gün onlarca terörist leşinin İHA ve SİHA’larca öldürülmesinin medyaya yansıması birilerini rahatsız ediyor. Bunlar bugün söyler yarın inkar ederler. Şehir hastanelerinin ne yararı var bütçeye yük, birileri zengin edilmek için yapıldı diyenler bugün biz şehir hastanelerine karşı değiliz diyor. Yarın da biz SİHA’ya karşı değildik ama niye BAYKAR yapıyor derler. Bunlarda kızaracak yüz yok. CHP siyaseti kirletmektedir. Yalan olduğunu, iftira olduğunu bile bile bu oyunu oynamaktadır. Hükümetin Kovid-19 salgını ile mücadeledeki başarısını örtmek için böyle çocukça provokasyonlara başvurmaktadır. CHP siyasetin dibidir, gayya kuyusudur.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Bela arıyorlar çıkmaz sokağa girdiler belalarını görmeyede hazır olsunlar 150 yıllık islâm kur'an osmanlı düşmanlıkları biiznillah son bulacak birtane birtanede işe yarar birşeylerini gösteremez ler ........lar.
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Osman Genç

Bunların dedeleri Nuri DEMİRAĞ'a da aynısini yaptılar. Bunlara anlayacakları dilden davranmaktan başka çare bilmiyorum.
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