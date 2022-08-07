CHP'nin ulusalcılarının aklı başına geliyor!

ABD tarafından fonlanan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye yakın olan CHP’ye itiraz ederek istifa eden Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından altılı masaya yönelik 20 soru sıralamış ve Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan daha güvenilir olduğunu söylemişti. Çelebi sosyal medya hesabından 'PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!' ifadelerini kullanarak yeni bir paylaşımda bulundu.

Çelebi'nin CHP’den istifa etmesiyle ve sosyal medyadan 6'lı masayı topa tutmasıyla birlikte, CHP'nin terör sevici HDP'ye yanaşmasının kendi içerisinde de fırtınaların koptuğunu gösteriyor.

CHP'nin PKK'nın uzantısı HDP'ye yanaşması, sol çizgideki ulusalcılarda isyanı başlattı. Milliyetçi geçinen İYİ Parti CHP'nin HDP'ye yanaşmasını görmezden gelerek hala kış uykusunda.

Mehmet Ali Çelebi'nin altılı masaya yönelik 20 sorusuna henüz cevap gelmezken, Çelebi sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.

2019 yılında PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile örtülü ittifak kuran CHP'deki ideolojik savrulmalardan rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine küsen partililer istifa etmişti. HDP'den rahatsız olan CHP'nin diğer ulusalcılarının da yakında benzer tavır almaları tahmin ediliyor.

Çelebi AK Parti'ye geçecek söylentisi

Öte yandan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM’deki odasında İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’u ağırladı. Bu görüşmenin ardından Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.