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Siyaset CHP’nin tuzağını mı fark etti? Karamollaoğlu’ndan olay paylaşım
Siyaset

CHP’nin tuzağını mı fark etti? Karamollaoğlu’ndan olay paylaşım

CHP’nin peşine takmaya çalıştığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023’te seçimlere tek başına girmekten bahsetmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:53:00 -
CHP’nin tuzağını mı fark etti? Karamollaoğlu’ndan olay paylaşım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. CHP’nin yanına çekerek AK Parti’ye karşı “dirsek teması” yapmaya çalıştığı Karamollaoğlu, paylaşımıyla işbirliği yapmayacağını ortaya koydu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Karamollaoğlu, seçimlere Saadet Partisi olarak tek başına gireceklerini ima etti. Karamollaoğlu, “İktidar, bugüne kadar olduğu gibi sorumluluklarını yerine getirmemeye devam ederse inanıyoruz ki ilk seçimde milletimiz Saadet Partisi'ni yetkilendirecek ve işte o zaman biz, bu yetkilendirmenin tüm gerekliliğini hakkıyla yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi liderinin bu sözleri, “Karamollaoğlu CHP’nin tuzağını mı fark etti?” yorumlarına neden oldu.

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