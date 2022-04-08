CHP'nin traktör yalanını itiraf eden Özgür Özel, AK Parti'nin başarısını hazmedemedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TVNET'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla ekranlara gelen Sert Sorular programının konuğu oldu.

Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, Karagöz'ün sorularına yanıt verdi.

CHP'nin 'bedava traktör' yalanı

"CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadine ilişkin, "Dikkat çekmek için böyle bir şey yaptık" diyerek vatandaşa yalan söylediklerini itiraf eden CHP’li Özgür Özel’e tepkiler artıyor. Twitter’da ‘Yalancı CHP’ etiketi gündemin ilk sıralarında yer bulurken Özel’in traktör artışına ilişkin CHP ve AK Parti kıyaslamasında verdiği cevap ise dalga konusu oldu.

Yüzde 20'ye 'başarı' yüzde 70'e 'başarısız' dedi

CHP'li belediyenin yönetimindeki Aydın'da traktör sayısının 38 binden 42 bine yükselerek yüzde 20'lik artış göstermesini, 'Başarılı bir tarım politikası' olarak yorumlayan Özel, AK Parti'nin yüzde 70 oranındaki başarısını ise 'başarısızlık' olarak gördü.

Özel, 2002'de Türkiye'de 1 milyon 100 bin olan traktör sayısının AK Parti döneminde 1 milyon 800 bine yükseltilmesine şu cevabı verdi:

"Keşke çıkarabilsek. Bizim tarım politikalarından memnunuz derlerse çıkarırız."