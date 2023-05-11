CHP'nin tetikçisi Şirin Payzın Muharrem İnce öngörüsüyle kendisini rezil etti!
CHP'nin tetikçilerinden Şirin Payzın, Muharrem İnce'nin düzenleyeceği basın toplantısından önce paylaştığı öngörüsüyle kendini rezil etti.
Ali Yeşildağ isimli şahsın "kaset" iddiasından sonra rahatsızlığı gerekçesiyle programlarını iptal edip, bugün düzenlediği basın toplantısında ortaya çıkarak adaylıktan çekilme kararını açıklayan Muharrem İnce, saat 14:00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu.
İnce'nin basın toplantısını yapacağını öğrenen Şirin Payzın ise, yorumuyla kendini rezil etti.
Payzın Twitter hesabından Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilemeyeceğini iddia ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:
Çekilmez… Muhalefete / Kılıçdaroğlu’na muhalefeti daha da arttırır.. Zaten böyle bir kararı alabilme durumu da imkanı da yok .. istese de çekilemez..