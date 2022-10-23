CHP'nin Teşkilat dizisini Meclis gündemine taşıdığı konuya bakın! Böyle saçmalık görülmedi

Bir yolunu bulup muhalefet edecek bir şey bulan CHP bu kez Teşkilat dizisini gündemine taşıdı.

TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisi Pazar günlerine damga vurmaya devam ederken bazı çevreleri de rahatsız ediyor.

Dizide yer alan kurmaca bir isim üzerinden diziyi hedef alan CHP'liler konuyu akılalmaz bir şekilde Meclis'te tartışmaya koyuldu.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, dizinin bir bölümünde canlı bomba eylemlerinin talimatını veren karakterin isminin Samandağ olmasına ilişkin konuştu. Güzelmansur, Meclis Genel Kurulu’nda, “Samandağ ilçesinden bilim insanı çıkar, iş insanı çıkar, sanatçı çıkar, asker çıkar, polis çıkar, vatana, millete hizmet edecek her meslekten insan çıkar ama terörist çıkmaz. Dolayısıyla bir teröriste, bir bölücüye 'Samandağ' ismi de verilmez. Ya bu dizinin senaryo yazarları yaratıcılıklarını kaybetmişler ya da millette 'subliminal' bir algı oluşturmak istiyorlar" dedi.