CHP’nin ‘terörist görevde’ sevinci kursağında kaldı! Dilşah Ercan yaşıyorsa PKK neden görüntüsünü paylaşmıyor?

CHP’nin 2013’te hazırladığı “Tutuklu Gazeteciler Raporu”nda adı geçen Dilşah Ercan’ın “terörist” olduğunu, terör örgütü PKK da tescilledi. Mersin Mezitli’deki saldırıyı üstlenen örgüt, eylemi gerçekleştiren kişinin Dilşah Ercan olmadığını öne sürdü. Örgüt, açıklamasında CHP’nin “masum gazeteci” diye pazarladığı Ercan’ın terörist olduğunu doğruladı ve ekledi: “Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan arkadaşımız görevinin başındadır.”

KILIÇDAROĞLU DNA TESTİ İSTEDİ

Terör örgütünün uzattığı can simidi ana muhalefet partisinde tuhaf bir sevince neden oldu. Örgütün açıklamasını referans alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin “Dilşah Ercan” olmadığını ima ederek “DNA raporunu açıklayın” çağrısı yaptı. CHP liderine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sert bir cevap geldi:

PKK AÇIKLAMASINA SIĞINDILAR

“Kılıçdaroğlu; 2 gün PKK’nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Saldırıyı PKK’nın yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye’ye ‘en büyük gazeteci cezaevi’ iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca, PKK açıklamasına sığınacak zavallısın. Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı. Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye’de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı.

PARMAK İZİ EŞLEŞTİ

Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı. Kurtarıcın PKK’nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor. PKK’nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun.

GÖREVİ NE ONU DA AÇIKLA

Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip, ‘Zozan arkadaşımızın (yani Dilşah Ercan) bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır’ demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun. PKK’nın gazetecilerini savunmak yetmedi, bir de PKK’nın basın sözcülüğüne mi soyundunuz? ‘Görevinin başında’ dedikleri, görev ne? Madem PKK adına konuşuyorsunuz, bunu da siz açıklamalısınız.”

PKK, GÖRÜNTÜSÜNÜ NEDEN YAYINLAMIYOR?

Kamuoyunun aklımdaki soru ise; terörist Dilşah Ercan’ın ölmediğini savunan CHP ve PKK, Ercan’ın yaşadığına dair görüntülerini neden yayınlamadığı…