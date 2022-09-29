CHP'nin terör sicili kabarık

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile kurduğu kirli ittifakla iktidar rüyaları gören, Kandil’in vekillerine bakanlığı tartışan CHP’nin son olarak önceki gece Mersin’in Mezitli ilçesindeki Tece polisevine saldırı düzenleyerek bir polisi şehit eden PKK’lı Dilşah Ercan’ı gazeteci gibi göstererek cezaevinden kurtarmaya çalıştığının ortaya çıkması, Dersimli Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin kabarık terör sicilini bir kez daha akıllara getirdi.

Rezalet dosyası

Genel başkanından parti kurmaylarına, milletvekillerinden belediye başkanlarına kadar CHP yönetim kademesinin sahip çıktığı teröristler, sonuçta hep kanlı saldırılarla gündeme geldi. Mersin’de bir polisi şehit eden ‘Zozan Tolan’ kod adlı terörist Dilşah Ercan’ın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in hazırladığı “Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye” başlıklı raporunda, yazdığı haberler sebebiyle tutuklanmış “mağdur gazeteci’ olarak lanse edilmesi CHP’nin terörist sevdasının sadece bir örneğiydi. Ülke için bir milli güvenlik sorunu haline gelen CHP’nin kabarık terör sicilini gözler önüne seren rezaletlerden bazıları:

Pusuda öldürüldü

TBMM’de “tıp öğrencisi” kılıfıyla 2012 yılında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir tarafından ağırlanan Ceren Güneş kod adlı PKK’lı Özge Aydın, Suriye kuzeyinde Mehmetçiğe saldırı düzenlerken imha edildi. 28 yaşındaki terörist, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Rasulayn çevresinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına bombalı pusu kurup patlayıcıyı ateşlemek isterken etkisiz hale getirildi. 3 Aralık 2012’de Milletin Meclisi’ne kadar sokulan Özge Aydın, CHP’li Ağbaba ve Demir’le birlikte basın açıklaması yaparak mağdur rolüne bürünmüş, Ağbaba basın toplantısında “Arkadaşlar bu tıp öğrencilerinin kullandıkları en önemli aletlerden biri” diyerek stetoskopu Özge Aydın’ın koluna ‘kelepçe’ biçiminde takmış ve Aydın da bu aletle bağlanan ellerini havaya kaldırarak poz vermişti. Aydın, 3 Temmuz 2015’te ise yine TBMM’de CHP Milletvekili Necati Yılmaz’ın misafiri olarak ağırlandı.

Kemal'in cici teröristi Berna

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “parasız eğitim pankartı açtı” diyerek sahip çıktığı ve cezaevinden çıkarılmasına önayak olduğu DHKP-C’li Berna Yılmaz ise 2016’da Çevik Kuvvet otobüsündeki polislere saldırdı, ölü ele geçirildi. Kılıçdaroğlu’nun savunduğu Yılmaz, savcı Mehmet Selim Kiraz’ı makamında şehit eden DHKP-C’li Şafak Yayla ile birlikte benzer eylemlerde de boy gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı İnsan Hakları Raporu’nda “polis tarafından mağdur edilen öğrenci” denilen Elif Sultan Kalsen de serbest bırakıldığı İstanbul sokaklarını kana buladı. DHKP-C’li Kalsen, 2012’de Sultangazi’de bombalı saldırı düzenleyerek 1 polisimizi şehit etti. Tanrıkulu’nun “mağdur öğrenci”si Kalsen, 2015 yılında İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü binasına saldırarak polislerimize mermi yağdırdığı esnada öldürüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın davetlisi olarak Mayıs 2019’da TBMM’ye gelen DHKP-C’li Mulla Zincir ve Eylem Yücel isimli teröristler, güvenlik araması sonucunda yakayı ele verdi. Üzerinden el yapımı kesici aletler çıkan teröristler, bir polisimizi yaraladıktan sonra derdest edilerek gözaltına alndı.

Rezidans kraliçesinden teröriste gözyaşı

CHP’nin lüks rezidanslarda keyif çatan “burjuva solcu”su İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de terörist cenazesinde gözyaşlarına boğulmuştu. İlgezdi, 2015 senesinde Aynel Arab’ta terör saflarında öldürülen PKK/YPG’li terörist Aziz Güler’i Türkiye’ye getirebilmek için HDP’lilerle birlikte canhıraş çalışmış ve Gazi Mahallesi’ndeki cenaze törenine katılarak gözyaşı dökmüştü. Terörist Güler’in cenazesine CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu da katılmıştı.

Millet yerine terörizmin vekilliğini yapan CHP’lilerden Muğla Vekili Ali Tolga Çandar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yürüttüğü dönemde Mustafa Akaydın, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e suikast hazırlığındayken yakalanan DHKP-C’li Mehmet Ali Uğurlu’nun tahliyesi için 2011 yılındaki imza kampanyasına açık açık destek vermişti.